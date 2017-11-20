Как ухаживать за изделиями из биопуха 20 ноября 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Знаю, что куртки и пуховики с утеплителем из тинсулейта очень практичны и удобны. Можно ли стирать искусственный пух и как за ним ухаживать?

Алевтина

Из тинсулейта производители шьют самые разнообразные изделия. И это не только верхняя одежда. Очень практичны спортивная одежда, одеяла, спальные мешки, так как любое изделие из искусственного пуха можно компактно уложить в дорожную сумку или туристический рюкзак. Такие вещи используются активно, а значит, нуждаются в частом уходе и стирке. Стирать изделия из такого пуха проще. Вот несколько основных рекомендаций:



— температура воды должна быть не выше 40 градусов;

— режим отжима — до 600 оборотов;

— сушить лучше на свежем воздухе, избегайте сушки на обогревателях и при воздействии прямых солнечных лучей;

— разрешается применение кондиционера для одежды при условии дополнительного полоскания;

— места сильных загрязнений (в частности рукава и карманы на куртках) лучше застирывать хозяйственным мылом и щеткой;

— допускается химчистка, что очень удобно для туристических принадлежностей и рыбацких комплектов;

— предпочтительнее применение жидкого моющего средства, так как от сухого могут быть пятна;

— используйте режим дополнительного полоскания.



Такой пуховик можно постирать и руками. Для этого необходимо подготовить ванну или большой таз с разведенным жидким средством. Хорошо взбейте вещь, чтобы промок и внутренний слой утеплителя. Места наибольших загрязнений хорошенько потрите щеткой. Обратите внимание, что сжимать этот материал крайне нежелательно, так что просто дайте воде стечь после каждого полоскания. Сушить следует вещи из тинсулейта на открытом воздухе.



Внимательно относитесь к тому, как сохнет пуховик. Лучшим вариантом будет, если вы разложите его в горизонтальном положении на мягкой впитывающей ткани и в процессе высыхания несколько раз перевернете. Во время сушки помогите утеплителю расправиться — руками как бы взбейте изделие.



Тинсулейт можно утюжить. В зависимости от внешнего материала, из которого изготовлена вещь, выставьте утюг на допустимый температурный режим, проверьте, расправлен ли внутри утеплитель, и принимайтесь за глажку. В случае если материал боится высоких температур, подойдет паровая глажка, иначе можно прожечь ткань и испортить вещь.



Всего через три-четыре часа после стирки можно смело надевать вещь. Для детских комбинезонов и зимних комплектов это просто идеально. Для сравнения: пуховик с натуральным пухом нужно сушить несколько дней.