Харьковский «Локомотив» вышел в лидеры

Дважды обыграв на своей площадке хмельницкий «Новатор» в матчах четвертого тура чемпионата Украины по волейболу в мужской Суперлиге, действующий чемпион страны харьковский «Локомотив» вышел на первое место.

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Тем временем стало известно, что доигровщик харьковского «Локомотива» и сборной Украины Олег Плотницкий меняет украинский чемпионат на итальянский. Уже на этой неделе он переезжает в Италию, где будет выступать за команду Gi Group Monza. По информации пресс-службы ВК «Локомотив», договоренность между клубами достигнута. От предложений итальянских команд серии А выступать в их составе (а это признание не только игрока, но и волейбольной школы харьковского клуба) никто, как правило, не отказывается.

В первой встрече железнодорожники не испытали особых проблем, переиграв соперника в трех сетах, - 25:18, 25:17, 25:21 и – 3:0. А вот на следующий день «Локомотив», выиграв первую и вторую партии – 25:22, 25:20, проиграл затем третью – 19:25. Но взяв четвертый сет – 25:20, подопечные Игоря Зяблицева победили в матче – 3:1.Другая харьковская команда «Юракадемия» играла в Днепре против аутсайдера – местного «Днепра». В первой встрече хозяева площадки выиграли стартовый сет – 25:22, но в трех последующих сильнее оказались харьковчане – 17:25, 22:25, 16:25, которые и победили в матче – 1:3. А вот повторный поединок получился куда более упорным. Первые две партии остались за «Днепром» - 25:19, 25:21, который тем самым обеспечил себе первое турнирное очко в чемпионате. Но третью и четвертую партии легко взяли юристы – 11:25, 13:25 и сравняли счет в матче – 2:2. В короткой пятой партии «Юракадемия» вырвала победу – 13:15, победив и в матче – 2:3.В Виннице дебютант Суперлиги местное «Сердце Подолья» принимало черниговский «Буревестник-ШВСМ» и дважды уверенно выиграло – 3:0 (25:18, 25:20, 25:23), 3:0 (25:19, 25:23, 25:21). А вот во Львове серебряный призер минувшего чемпионата – местный «Барком-кажаны», принимая другую винницкую команду – ВК «МХП-Винница», легко выиграл первый матч – 3:0 (25:19, 25:14, 25:14), но на следующий день уступил во втором – 2:3 (20:25, 25:14, 26:24, 19:25, 13:15).Таким образом, после восьми сыгранных каждой из команд матчей турнирное положение приобрело следующий вид: «Локомотив» - 21 очко, «Барком-кажаны» и «Новатор» - по 18, ВК «МХП-Винница» - 15, «Сердце Подолья» - 12, «Юракадемия» - 11, «Днепр» - 1, «Буревестник-ШВСМ» - 0. В следующем, пятом туре 1 и 2 декабря сыграют «Юракадемия» - «Локомотив», «Буревестник-ШВСМ» - «Днепр» и ВК «МХП-Винница» - «Сердце Подолья», а 2 и 3 декабря пройдут матчи «Новатор» - «Барком-кажаны».