Украинские цены обгоняют европейские

В НБУ решили вернуть государственное регулирование цен на продукты, отметив, что Кабмин вынес преждевременное решение о его отмене.
Мотивация проста: именно существенное подорожание продуктов с нашего стола движет инфляцию в Украине, и Нацбанку не под силу ее сдерживать. Но сделает ли это продукты более доступными для людей?
По словам главы Совета НБУ Богдана Данилишина, ключевым фактором динамики потребительских цен сейчас является увеличение себестоимости продукции.
«По итогам 2016 года рост цен производителей составил 35,7%, с промежутком в шесть-девять месяцев это транслировалось в повышение потребительских цен», — написал он на своей странице в «Фейсбуке».
Глава НБУ считает, что ситуация осложнилась тем, что с 1 июля отменено регулирование цен на продукты питания.
– Так как в нашей стране в структуре потребительской корзины высокий удельный вес расходов на продукты питания, то отмена регулирования цен на продовольствие внесло существенный вклад в инфляцию, — отметил он.
По мнению Богдана Данилишина, решение Кабмина об отмене госрегулирования было преждевременным.
– Анализируя последствия решения правительства об отмене регулирования цен на продукты питания, считаю его преждевременным, так как в условиях монополизированной экономики Украины оно привело к повышению темпов инфляции. Считаю целесообразным возобновление работы Государственной ценовой администрации, которая на этапе перехода экономики Украины от рецессии к росту осуществляла бы контроль за ценообразованием, на которое в настоящее время рынок имеет очень одностороннее специфическое влияние, и ростом потребительских цен, – сказал он. — Монополисты злоупотребляют своим положением, применяют инструменты, позволяющие максимизировать прибыль путем завышения цен и тарифов. Это отражается на инфляции.
Между тем президент Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в возможность снижения цен после возвращения госрегулирования не верит.
— Цены могут только расти, они никогда не падают, — справедливо замечает он и предлагает свои пути выхода из ситуации. – Если государство хочет сделать продукты более доступными для людей – необходимо либо переходить на американскую систему продуктовых субсидий, либо на европейскую ставку НДС на те же самые продукты.
Снизить НДС и внедрить льготные цены на продукты
Алексей Дорошенко в возможность снижения цен после возвращения госрегулирования не верит. По его словам, необходимо либо переходить на американскую систему продуктовых субсидий, либо на европейскую ставку НДС. Эти шаги предлагались правительству и раньше, однако реакции не последовало. А посему на днях ассоциация снова направила письмо премьер-министру Владимиру Гройсману.
— Мы предлагаем, во-первых, внести изменения в проект Государственного бюджета Украины на 2018 год относительно снижения ставки НДС до 5% на продукты питания первой необходимости, — рассказывает Алексей Дорошенко. – Во вторых, рассмотреть возможность внедрения программы субсидирования продуктов питания для семей, имеющих низкие доходы, на примере Американской федеральной программы льготной покупки продуктов.
По словам эксперта, в США системой социальной защиты охвачено около 15% населения страны. Американскую систему относят к так называемой либеральной модели. Ее придерживаются и некоторые другие страны, например Великобритания и Япония.
— В условиях уже отработанной системы субсидий на коммунальные услуги Украина может создать систему субсидий и на необходимые продукты питания. Она может быть аналогом американской федеральной программы льготной покупки продуктов, которая считается образцом в мире, — считает Алексей Дорошенко.
Кстати, пару лет назад в Харькове пытались внедрить нечто подобное – программу для малоимущих и пенсионеров под названием «Социальная корзинка», предполагающую продажу продуктов первой необходимости определенным слоям населения по льготным ценам. ХОГА даже пыталась заключить соответствующие меморандумы с супермаркетами и производителями. Однако, судя по всему, дело не пошло – сегодня об этой инициативе уже даже не вспоминают.
«Нужно вернуть Министерство торговли»
Кроме того, Ассоциация поставщиков предлагает, с учетом опыта большинства развитых стран, вернуть Министерство торговли Украины – дабы подтолкнуть рост экспорта.
— Сейчас для ускоренного роста экспорта большинство стран с развитой торговлей создали министерства торговли. Например, таким путем пошли в США, Китае и большинстве стран Европы, — говорит Алексей Дорошенко. – Украина же стимулирует производство продукции, уделяя этому огромное внимание, но забывает о сбыте. А это приводит к значительной диспропорции между возможностью производить и спросом на украинскую продукцию. Поэтому наша страна напоминает завод без отдела сбыта. Необходимо изменить отношение к торговле как первичному звену.
По словам эксперта, все передовые экономики мира считают необходимым стимулировать торговлю посредством создания отдельных центральных органов власти.
— История послевоенного мира показала, что государства, которые сегодня уже не имеют отдельного министерства торговли, отказывались от них лишь после завоевания ведущих позиций, передав функции внешней торговли другим центральным органам власти, — продолжает Алексей Дорошенко. — Именно так произошло в большинстве стран Европы уж после вхождения в ЕС, то есть после того, как были выполнены стимулирующие функции, и производство перестало успевать за продажами.
Если не принять меры – цены продолжат расти
Напомним, с 1 октября 2016 года в Украине постановлением Кабмина на три месяца отменили государственное регулирование цен на продукты питания – в рамках пилотного проекта. В течение этого периода планировалось изучать динамику цен, и по результатам мониторинга намеревались принять решение об отмене, ограничении или возобновлении такого регулирования. По мнению Владимира Гройсмана, этот антикоррупционный шаг устранял еще один инструмент давления на бизнес в сфере розничой торговли.
По словам Алексея Дорошенко, в течение трех месяцев производители действительно старались сдерживать цены, дабы не спровоцировать возврата госрегулирования. И добились своей цели.
— С 1 июля 2017 года постановлением Кабмина окончательно была ликвидирована двадцатилетняя практика сдерживания цен за счет ограничения торговых наценок как производителями, так и торговлей. И цены на социальные продукты пошли вверх, — говорит он. – По данным Государственной службы статистики Украины, рост цен на большинство социальных продуктов превысил инфляцию! Так, социальный хлеб подорожал на 19%, овощи – от 10% до 59%, мясо — от 27% до 67%.
По словам эксперта, сегодня на внутреннем рынке Украины цены на все продукты, за исключением социальных сортов хлеба и овощей борщевого набора, уже догоняют цены в восточно-европейских странах. А нередко и перегоняют, например, у нас цены уже выше, чем в Польше, Венгрии и странах Прибалтики. Иногда разница в пользу соседних стран составляет 20%.
— И цены на социальные продукты питания продолжат расти, если не принять соответствующие меры, — уверен Алексей Дорошенко.