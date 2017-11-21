Украинские цены обгоняют европейские 21 ноября 2017 г. автор: Ирина Стрельник фото: Юрий Осадчий 0 0

В НБУ решили вернуть государственное регулирование цен на продукты, отметив, что Кабмин вынес преждевременное решение о его отмене.