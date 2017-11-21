Трагедия на Сумской: в больницах остаются трое пострадавших 21 ноября 2017 г. Ирина Балачук 0 0

Экспертиза, проведенная по делу ДТП на улице Сумской, показала, что правила дорожного движения нарушили оба участника аварии – и водитель Lexus Елена Зайцева, и водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов.

Избрание меры пресечения для Дронова в виде содержания под стражей без возможности внесения залога адвокат Зайцевой Юлия Козырь назвала адекватным и справедливым решением.



– Была проведена экспертиза по делу, которая определила, что правила дорожного движения нарушили оба водителя, – сказала она «Украинской правде».



По словам адвоката, ее подзащитная по-прежнему находится в СИЗО.



– Она в СИЗО. Мера пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога – избрана до 16 декабря. Мы постоянно видимся, готовимся к следственным действиям, которые постоянно происходят, – сообщила адвокат.



По ее словам, Зайцева участвовала в «двух или трех допросах» и в следственном эксперименте при участии обоих участников ДТП.



По прогнозам Юлии Козырь, следственные действия завершатся до конца года.



– По моему субъективному мнению, до конца декабря должны быть закончены следственные действия, потому что очень быстро все происходит. Очень быстро происходят все экспертизы, просто мгновенно фактически все происходит, – отметила адвокат.



На вопрос, будет ли ходатайствовать защита об изменении меры пресечения после истечения срока предыдущей, адвокат затруднилась ответить.



– Не могу еще сказать. Нет пока на этот счет окончательной позиции, – призналась она.



По ее словам, пребывание в СИЗО сказалось на здоровье Елены Зайцевой.



– Она чувствует себя плохо, у нее головные боли – результат первого, очень серьезного ДТП в 2007 году. Она ежегодно проходит обследование и лечение и принимает различные обезболивающие препараты. Она также получила травму во время ДТП 18 октября, но так и не была обследована должным образом. Конечно, в СИЗО ее осматривает врач, но там нет ни оборудования специального, ни томографа, – сообщила Юлия Козырь.



На просьбу подтвердить информацию, распространенную в СМИ, о том, что семья Зайцевой якобы продала квартиру в Харькове и выплатила пострадавшим по 50 тысяч гривен, Юлия Козырь сказала, что не знает о событиях, происходящих с собственностью семьи подзащитной, но заверила, что Зайцевы помогают всем пострадавшим.



В то же время, как сообщила начальник отдела прессы и информации Харьковской облгосадминистрации Ксения Ярикова, лечение пострадавших в ДТП происходит за счет государства.



– Пострадавших лечат за счет государственного бюджета. Также постоянно собирают помощь благотворители, но лекарствами и всем необходимым пострадавшие обеспечены за счет государства, – сказала представитель ХОГА. – Семьи подозреваемых в совершении ДТП не обращались на счет оказания материальной помощи на лечение пострадавших. Может, они как-то пытались связаться с пострадавшими напрямую, но к нам таких обращений не поступало.



По словам Ксении Яриковой, сейчас в больницах находятся трое пострадавших в харьковском ДТП.