Когда отправляться за покупками к новогоднему столу

Когда же стоит отправляться за покупками к праздничному столу, дабы сэкономить семейный бюджет, выяснял «Вечерний Харьков»
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Домохозяйка Алла Сергеевна, помимо продуктов на ближайшую неделю, делает покупки к новогоднему столу.
— В прошлый раз купила зеленый горошек, кукурузу, консервированные ананасы, — поделилась она. – А сейчас хочу приобрести баночку икры и красной рыбки – к празднику. Вы же знаете, что перед Новым годом цены неизбежно взлетают — такое из года в год происходит. Я решила не дожидаться подорожания и сделать покупки загодя.
Ее подруга, Наталья Васильевна, тоже решила позаботиться о праздничном угощенье заранее.
— Вот взяла несколько бутылок вина и шампанского, — улыбается она.
Генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко соглашается: цены на продукты к Новому году, действительно, вырастут, но за покупками к праздничному застолью советует отправляться не раньше, чем через неделю, когда начнутся массовые распродажи продуктов к празднику, которые продлятся вплоть до 31 декабря.
— В прошлом году настоящий карнавал распродаж стартовал буквально с 15 ноября, а в нынешнем торговые сети подходят к акциям с осторожностью, не спешат – скорее всего, многочисленные акции, на которых можно будет купить многие товары дешевле, чем сейчас, начнутся через неделю, — говорит Алексей Дорошенко. — Хотя некоторые компании уже выставили акционные цены. Например, сегодня на 15-20 процентов дешевле можно купить «Мартини». Поэтому я бы все-таки порекомендовал подождать распродаж. И если вино, которые вы хотели купить на Новый год, дешевле не стало – не беда, ему всегда можно найти альтернативу – товар, который предлагают по акционной цене.
Икру можно купить сегодня, а с красной рыбой спешить не стоит
Между тем есть продукты, которые эксперт советует покупать буквально сегодня — среди акционного товара они вряд ли окажутся. Так, по словам Алексея Дорошенко, красная икра, например, на нынешний Новый год будет на 45-50% дороже, чем в прошлом.
— Цена на нее начала постепенно расти с августа этого года, и на декабрь производители как раз планируют последнее подорожание, — говорит он. – Сезон в бизнесе красной икры начинается с июня-июля. А в этом году все столкнулись со значительным уменьшением вылова, поэтому и цены начали расти. Поскольку немногие люди могут позволить себе приобрести красную икру в повседневной жизни, то большинство украинцев старается порадовать себя на Новый год. Торговцы и производители знают это, поэтому и цены будут расти до конца декабря.
Уже сейчас стеклянная баночка (90 г) стоит около 200 гривен. Самая дешевая икра стартует от 100 грн.
— Это тоже настоящая икра, просто от дешевой рыбы — более мелкой и менее качественной, — поясняет Алексей Дорошенко. — Выход для желающих сэкономить на красной икре – найти продукт, изготовленный до июля 2017 года. Он немного хуже по качеству, но срок хранения, указанный на упаковке, составляет один год.
Хотя сейчас, по словам эксперта, сами производители сомневаются, можно ли доверять качеству продукта в конце указанного срока.
— Из-за запрета Евросоюзом консерванта Е239 (уротропин) он был запрещен и в Украине. Этот консервант использовался при производстве сыров и икры. А сейчас сами производители не уверены в высоком качестве продукта со сроком хранения, указанным на упаковке, – говорит он. – Так что ценителям икры лучше сделать покупки сегодня, не откладывая на предновогодние дни, когда ее стоимость может вырасти на 10-15%.
А вот с покупкой красной рыбы эксперт спешить не рекомендует.
— У меня было предположение, что красная рыба будет дорожать из-за дефицита ее в России, что неизбежно должно сказаться на нашем рынке. Но я переговорил со всеми поставщиками рыбы в нашу страну и выяснилось, что в этом году все они от красной рыбы из России отказались. По разным причинам. Сейчас берут рыбу в Норвегии, Дании, Чили и т.д. Поэтому нет смысла закупать ее прямо сейчас – цена на нее не увеличится, — считает Алексей Дорошенко.