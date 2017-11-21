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В харьковской колонии состоялась свадьба

В харьковской колонии состоялась свадьба
На прошлой неделе в государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» состоялась торжественная регистрация брака осужденного.
Несмотря на трудности и препятствия, которые создавала жизнь, любовь между двумя молодыми людьми, возникшая в школьные годы, не угасла, а стала только сильнее. После длительной переписки парень с девушкой решили заключить брак во имя светлого будущего, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

На мероприятии присутствовали родственники осужденного, которые после регистрации имели возможность поздравить молодоженов с одним из самых важных и главных шагов в их жизни. После чего новоиспеченным супругам было предоставлено подарочное свидание, так что они имели возможность отпраздновать знаменательный день своей жизни.

Как отметил первый заместитель начальника учреждения Вячеслав Попов, брак станет весомым аргументом в ресоциализации осужденного и поможет быстрее приспособиться к общественной жизни в будущем.

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