Кабмин планирует расширить перечень льготных лекарств 21 ноября 2017 г. источник 0 0

Министерство здравоохранения обнародовало проект постановления Кабмина о расширении списка реимбурсируемых препаратов.

По мнению Минздрава, в перечень необходимо включить препараты для лечения хронических заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки (amoxicillin, clarithromycin, metronidazole, omeprazole и ranitidine), депрессии и депрессивного синдрома (amitriptyline и fluoxetine). Кроме того, бесплатно будут получать препараты беременные для профилактики и лечения анемии в первом триместре беременности (ferrous salt и folic acid).



Также Минздрав предлагает расширить двумя препаратами список бесплатных лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями (losartan) и сахарным диабетом (glibenclamide).



Отметим, что в пояснительной записке к проекту постановления указано, что список реимбурсируемых лекарств будет расширен по рекомендации правительства и по результатам предложений Экспертного комитета по отбору и использованию основных лекарственных средств Минздрава. В ведомстве рассчитывают, что принятие такого постановления позволит расширить сферу действия программы "Доступные лекарства".



По данным аналитической компании "Бизнес-Кредит" (специализируется на консалтинге фармрынка), за последний год (октябрь 2016 года - сентябрь 2017 года) в Украине было продано 17,4 млн упаковок лекарств, которыми предлагается дополнить список реимбурсируемых лекарств, на сумму около 654,5 млн гривен.



Указано, что больше всего из предлагаемых к компенсации лекарств было продано медикаментов для лечения хронических заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки - 14,7 млн упаковок на 464,3 млн гривен.



Кроме того, для беременных было продано 1,4 млн упаковок на 94,2 млн гривен, пациентов с депрессией и депрессивным синдромом - 0,6 млн упаковок на 16,8 млн гривен, сердечно-сосудистых заболеваний - 0,4 млн упаковок на 66,5 млн гривен и диабетом - 0,3 млн упаковок на 12,7 млн гривен.



Ранее сообщалось, что по данным Минздрава, украинцы, в рамках госпрограммы "Доступные лекарства", уже получили 11 млн рецептов, по которым аптекам из госбюджета было компенсировано более 306 млн гривен.