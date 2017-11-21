В интернете опубликовали примеры тестов ВНО по иностранным языкам 21 ноября 2017 г. источник 0 0

Для будущих абитуриентов, которые будут сдавать внешнее независимое оценивание, в Сети разместили демонстрационные варианты тетрадей с английского, французского, немецкого, испанского языков, экземпляры бланков для переноса ответов, а также образцы аудиотекстов к части "Аудирование".

В Украинском центре оценивания качества образования отметили, что "в демонстрационные варианты помещены задачи, по типам и количеству аналогичные тем, что будут использоваться во время основной сессии внешнего независимого оценивания по иностранным языкам".



Напомним, регистрация на ВНО-2018 начнется 6 февраля и продлится до 19 марта.



Тестирование будет проходить по следующему графику: 22 мая - математика, 24 мая - украинский язык и литература, 29 мая - испанский, немецкий и французский языки, 1 июня - английский язык, 4 июня - биология, 6 июня - история Украины, 8 июня - география, 11 июня - физика, 13 июня - химия.



Для вступления в высшие учебные заведения будут засчитывать результаты ВНО 2016, 2017 и 2018 годов. С английского, испанского, немецкого и французского языков будут принимать результаты только за 2018-й, потому что изменили формат сертификационной работы.



Каждый участник ВНО имеет право составить тесты не больше, чем из четырех учебных предметов.



Для выпускников общеобразовательных учебных заведений 2018 года результаты ВНО по трем предметам будут засчитаны как оценки по государственной итоговой аттестации по шкале 1-12 баллов. Первым обязательным предметом является украинский язык и литература (часть с украинского языка). Вторым – по выбору выпускника: математика или история Украины (период ХХ – начало ХХІ века). Третий предмет выпускники выбирают самостоятельно из предложенного перечня.