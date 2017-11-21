Харьков

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Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов

Кто из харьковчан остался сегодня без воды: список адресов
В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Роганская, 146 (п. №1, стояк) до 17:00 21.11.17 г.

Киевский район: ул. Валентиновская (Блюхера), 3-а (п. №2, стояк), ул. Сумская, 126 (п. №4) до 17:00 21.11.17 г.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (п. №6, стояк), ул. Героев Труда, 32 (стояк) до 20:00 21.11.17 г.

Новобаварский район: ул. Козюлинская, 25-а-39 (ч/с), ул. Дудинской (Нариманова), 9, пер. Рабкоровский, 2-29 (ч/с), Григоровское шоссе (Комсомольское), 49-а (п. №1, стояк) до 20:00 21.11.17 г.

Основянский район: пр. Гагарина, 78 (п. №4, стояк) до 20:00 22.11.17 г.

Слободской район: проезд 1-й Зерновой, 1-25 (ч/с), проезд 2-й Зерновой, 1-16 (ч/с), проезд 4-й Зерновой, 1-24/8 (ч/с), ул. Костычева, 2 (школа)-30/1 (четные, ч/с) до 20:00 21.11.17 г.

Холодногорский район: ул. Славянская, 6 (п. №3, стояк) до 20:00 21.11.17 г.

Шевченковский район: пр. Науки (Ленина), 52 (п. №3) до 17:00 21.11.17 г., ул. Космонавтов, 3-а (п. №4, стояк) до 20:00 21.11.17 г., ул. Отакара Яроша, 61 (п. №6, спаренный стояк) до 17:00 22.11.17 г., ул. Клочковская, 163-173 (ч/с) до 20:00 22.11.17 г.

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