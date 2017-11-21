В Харькове прошел фестиваль моды и дизайна 21 ноября 2017 г. Альбина Конь 0 0

В минувшие выходные в театре оперы и балета прошли модные показы в рамках фестиваля дизайна и моды Kharkiv Fashion Business Days.

Первый день фестиваля стартовал с дизайн-маркета и выставки изделий турецких производителей из городов Бурсы и Газиантепа, сообщает пресс-служба горсовета. В рамках дней моды прошло 17 показов коллекций молодых дизайнеров из Харькова, Киева, Одессы и Кривого Рога.



Как сообщила начальник управления инвестиционного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, проект Kharkіv fashion, который прошел в Харькове в апреле, дал старт созданию Харьковского кластера легкой промышленности, и сейчас нашему городу уже есть что показать.



– Постараемся сделать наш город ярким, чтобы он был значимым в сфере бизнеса, легкой промышленности и академической науки, - пообещала Виктория Грецкая-Миргородская.



Глава правления Ассоциации «Укрлегпром» Татьяна Изовит напомнила, что когда-то Харьковский регион находился во главе производства легкой промышленности. По ее словам, сегодня город проводит огромную работу в этом направлении, и яркое тому подтверждение - создание кластера и презентация его работы в рамках Kharkiv Fashion Business Days.



В воскресенье в ХНАТОБе прошел бизнес-форум, в котором приняли участие дизайнеры, представители легкой промышленности, бизнеса, власти и науки.