В аннексированном Крыму определились с размером курортного сбора 21 ноября 2017 г. источник 0 0

Он будет составлять 10 рублей в сутки с каждого туриста.

"Размер курортного сбора за одни сутки фактического проживания с 1 мая по 30 сентября каждого года - 10 рублей. С 1 октября по 30 апреля сбор взиматься не будет", - заявляют оккупационные власти.



Отмечается, что сбор будет взиматься только в шести городах и одном районе, которые будут участвовать в эксперименте: Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе. В то же время дни заезда и выезда не будут учитываться как дни сбора.



Напомним, Государственная Дума России 19 июля приняла в окончательном чтении закон о курортном сборе. Документ предполагает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой, в том числе и в анексированном Россией Крыму.