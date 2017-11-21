Крым

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В аннексированном Крыму определились с размером курортного сбора

В аннексированном Крыму определились с размером курортного сбора
Он будет составлять 10 рублей в сутки с каждого туриста.
"Размер курортного сбора за одни сутки фактического проживания с 1 мая по 30 сентября каждого года - 10 рублей. С 1 октября по 30 апреля сбор взиматься не будет", - заявляют оккупационные власти.

Отмечается, что сбор будет взиматься только в шести городах и одном районе, которые будут участвовать в эксперименте: Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе. В то же время дни заезда и выезда не будут учитываться как дни сбора.

Напомним, Государственная Дума России 19 июля приняла в окончательном чтении закон о курортном сборе. Документ предполагает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой, в том числе и в анексированном Россией Крыму.

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