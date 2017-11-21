Политика

  • 130
    •  / 

ЕС ввел санкции против «губернатора» Севастополя

ЕС ввел санкции против «губернатора» Севастополя
ЕС внес в санкционный список так называемого губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Соответствующее решение опубликовано в Официальном журнале ЕС, передает Европейская правда.

"После организации Российской Федерацией выборов губернатора в незаконно аннексированом городе Севастополь 10 сентября 2017 года Совет считает, что в список лиц, организаций и органов, против которых введены ограничительные меры, как указано в Приложении к Положению (ЕС) No 269/2014, следует добавить одного человека", - говорится в сообщении.

Овсянникову запрещен въезд на территорию Евросоюза и закрыто доступ к банковской системе ЕС. В обосновании решения указано, что Овсянников был избран "губернатором Севастополя" на выборах 10 сентября 2017.

"28 июля 2016 президент Путин назначил его действующим" губернатором Севастополя ". На этой должности он работал над дальнейшей интеграцией незаконноаннексированного Крымского полуострова к Российской Федерации и несет ответственность за активную поддержку или осуществления действий или политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в сообщении.

В ЕС напоминают, что в 2017 году Овсянников выступал с публичными заявлениями в поддержку незаконной аннексии Крыма и Севастополя.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей21 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3119.26 грн
100 USD 2647.71 грн
10 RUB 4.4669 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи