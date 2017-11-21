ЕС ввел санкции против «губернатора» Севастополя 21 ноября 2017 г. источник 0 0

ЕС внес в санкционный список так называемого губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Соответствующее решение опубликовано в Официальном журнале ЕС, передает Европейская правда.



"После организации Российской Федерацией выборов губернатора в незаконно аннексированом городе Севастополь 10 сентября 2017 года Совет считает, что в список лиц, организаций и органов, против которых введены ограничительные меры, как указано в Приложении к Положению (ЕС) No 269/2014, следует добавить одного человека", - говорится в сообщении.



Овсянникову запрещен въезд на территорию Евросоюза и закрыто доступ к банковской системе ЕС. В обосновании решения указано, что Овсянников был избран "губернатором Севастополя" на выборах 10 сентября 2017.



"28 июля 2016 президент Путин назначил его действующим" губернатором Севастополя ". На этой должности он работал над дальнейшей интеграцией незаконноаннексированного Крымского полуострова к Российской Федерации и несет ответственность за активную поддержку или осуществления действий или политики, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в сообщении.



В ЕС напоминают, что в 2017 году Овсянников выступал с публичными заявлениями в поддержку незаконной аннексии Крыма и Севастополя.