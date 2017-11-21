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Владимир Путин заявил об окончании военной операции в Сирии

Владимир Путин заявил об окончании военной операции в Сирии
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу в Сочи со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, во время которой объявил о намерении закончить военную операцию в стране.
"До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается", - сказал Путин.

И подчеркнул, что в дальнейшем необходимо сосредоточиться на политических процессах мирного урегулирования ситуации в Сирии, сообщает официальный сайт Путина.

Президент РФ заявил, что хочет обсудить с Асадом «основные принципы организации политического процесса».

Сообщается также, что сразу после встречи Путин запланировал телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

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