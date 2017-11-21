Арестован ректор харьковского военного вуза

Генерал-майора Андрея Алимпиева подозревают в растрате бюджетных средств при закупке горючего.
Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, руководителя вуза подозревают в растрате 2,4 миллиона гривен. «Военной прокуратурой по подозрению в растрате 2,4 млн. гривен в пользу двух ООО при закупке горючего задержан начальник Харьковского национального университета Воздушных сил им. И. Кожедуба генерал-майор Андрей Алимпиев», – написал глава ГПУ на своей в странице в Facebook.
На следующий день был задержан заместитель руководителя ХНУВС полковник Сергей Никифоров. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. По его словам, в связи с расследованием хищений в университете Воздушных сил военные прокуроры пришли с проверкой в курсантскую столовую. На фотографиях, выложенных в соцсети, можно увидеть емкости с едой, в которой черви и тараканы.
20 ноября Дзержинский райсуд Харькова избирал меру пресечения задержанным. Прокуратура вменяет Алимпиеву нарушение закона Украины о совершении государственных закупок путем составления дополнительного договора на поставку топливно-смазочных материалов в пользу двух фирм: ООО «Татнефть-АЗС-Украина и ООО «Мидас-Ойл», в результате чего государству нанесен убыток в 2 миллиона 430 тысяч гривен, сообщает objectiv.tv
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Ведомство считает, что, пребывая на свободе, начальник ХНУВС может оказывать давление на суд либо скрыться за пределами страны, и просит избрать для генерал-майора меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в 2 тысячи минимальных прожиточных минимумов. В случае внесения залога прокуратура также настаивает на необходимости изъять у Алимпиева паспорт Украины и загранпаспорт, а также обязать носить электронный браслет.
Преступление, которое вменяется Андрею Алимпиеву, считается особо тяжким, и в случае признания виновным генерал-майору грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и права занимать определенные должности.
Сам генерал-майор задержание называет незаконным, а все обвинения в свой адрес отрицает. В суде он выступил с заявлением. «Предполагаю, что разногласия с военной прокуратурой могли возникнуть на почве недопущения мною вывода земель из ведомства Минобороны. В частности, конфликт интересов из-за помещения на пр. Науки, 5, где я не отдал прокуратуре два этажа, поскольку эти помещения будут использованы в учебном процессе, а также земли по ул. Клочковской, 228 под застройку дома – эта территория необходима вузу для организации спортивной базы. Есть противоречия по распределению квартир и др. Считаю себя невиновным и прошу освободить», – цитирует Андрея Алимпиева objectiv.tv.
Ректору Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба, генералу-майору Андрею Алимпиеву избрана мера пресечения в виде содеражния под стражей на срок 60 дней, до 17 января, с возможностью внесения залога в размере 1,5 млн грн. Соответствующее решение 20 ноября принял Дзержинский райсуд Харькова, сообщил «МедиаПорт»
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