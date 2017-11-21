Экономика

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В IBI-Rating подтвердили отличную инвестиционную привлекательность Харькова

В IBI-Rating подтвердили отличную инвестиционную привлекательность Харькова
Рейтинговое агентство IBI-Rating подтвердило рейтинг инвестиционной привлекательности города Харькова на уровне invАА (отличная инвестиционная привлекательность).
Как сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества, согласно заключениям агентства, уровень рейтинга инвестиционной привлекательности Харькова обусловлен значением города как одного из крупнейших городов Украины и регионального делового, культурного и образовательного центра.

Удачные природно-климатические условия и промышленный потенциал предоставляют дополнительные возможности для инвесторов и создают потенциал для роста показателей экономического развития в ряде секторов экономики.

Как сообщает IBI-Rating, город имеет определенные дополнительные возможности на финансовом рынке за счет более высокого, чем в других городах Украины, развития финансовых институтов и умеренной долговой нагрузки на местный бюджет. Городская власть проводит активные действия по улучшению бизнес-климата и условий для экономического развития, свободного поступления инвестиций, в том числе это происходит путем усовершенствования программных документов.

Харькову присущи высокие показатели социально-экономического развития, некоторые из них превышают или равны средним показателям по Украине в расчете на одного жителя (реализация промышленной продукции, розничный товарооборот, ввод в эксплуатацию жилья и бюджетная обеспеченность).

Также городу присущи хорошая обеспеченность учреждениями здравоохранения, образования и культуры, финансовыми учреждениями, наличие всей транспортной инфраструктуры. Наблюдается увеличение населения, что происходит за счет миграционного притока.

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ОН Клиник Харків

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