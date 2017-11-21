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Украина впервые отмечает День десантника 21 ноября

Украина впервые отмечает День десантника 21 ноября
В Украине воины-десантники впервые отмечают профессиональный праздник 21 ноября. Их уже поздравил президент Украины Петр Порошенко.
Отныне цветом украинского десанта становится темно-бордовый. Это – цвет крови, пролитой в боях за Украину. Бордовые береты для идентификации своих десантников используют 59 стран мира, 19 из которых – члены НАТО.

На берете также изменен знак. Отныне это купол парашюта как символ десантных подразделений во всем мире, крылья Архистратига Михаила и огненный меч, которым он поражает врагов.

"Как президент и верховный главнокомандующий также принял решение отойти от советско-русской аббревиатуры ВДВ. Следовательно, постановляю ввести новое название - Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины", - заявил Порошенко.

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