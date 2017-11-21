Происшествия

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В харьковском вузе взорвали банкомат: фото-факты

В харьковском вузе взорвали банкомат: фото-факты
В Харьковской государственной зооветакадемии подорвали банкомат.
Эту информацию подтвердили в Главном управлении Нацполции в Харьковской области.

По данным полиции, происшествие произошло 21 ноября в 1.00 в поселке Малая Даниловка Дергачевского района. В полицию обратился 59-летний представитель банка и сообщил, что двое неизвестных мужчин проникли в помещение местного дома культуры, набросились на 47-летнюю охранницу и связали ей руки. Затем повредили банкомат и забрали кассеты с деньгами, сумма которых устанавливается.

Во время работы на месте происшествия установлено, что злоумышленники повредили банкомат с помощью самодельного взрывного устройства. Охранница в беседе со следователем указала, что нападавшие некоторое время возились у банкомата, затем около 3.00 она услышала взрыв.

Проводится обследование лесополосы вблизи места происшествия, идет подворовой обход домов для выявления лиц, совершивших преступление.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Как уточнили в зооветакадемии, занятия в вузе не приостанавливались и идут по расписанию.

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