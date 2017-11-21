Схемы ввоза авто с иностранной регистрацией на территорию Украины: мифы и реальность 21 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

На сегодняшний день на украинских дорогах можно встретить большое количество автомобилей с иностранной регистрацией, преимущественно зарегистрированных в Литве или Польше. При этом такие транспортные средства даже получили соответствующую народное название - «евробляхи».

Вопрос приобретения гражданами Украины таких транспортных средств и возможность пользования ими активно обсуждается украинцами в средствах массовой информации, социальных сетях. Более того, периодически в телевизионных новостях можно увидеть сюжеты о проведении общественными организациями, которые идентифицируют себя как защитники прав собственников и пользователей таких авто, акций протестов, митингов под стенами таможен, налоговых и других государственных учреждений.



Народная заинтересованность такими автомобилями объясняется незначительной их стоимостью в стране приобретения и тем, что на территорию Украины такие транспортные средства ввезены без уплаты таможенных платежей. При этом «подливают масла в огонь» множество сообщений в сети Интернет о «вполне правомерных» схемах ввоза таких транспортных средств в Украину и предложения помощи в таком ввозе за «отдельную плату».



Действительно ли эти схемы являются правомерными, как о них заявляют? Разъяснения по этому поводу предоставлены специалистами Харьковской таможни ГФС.



Рассмотрим наиболее популярные «черные» схемы такого приобретения автомобилей и выясним, действительно ли можно избежать ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей, пользуясь такими схемами.



Схема № 1 - ввоз автомобиля гражданином Украины в режиме транзита с последующим нарушением сроков ввоза



«Специалисты» по незаконному приобретению автомобилей с иностранной регистрацией предлагают помещать такие автомобили в таможенный режим транзита, по условиям которого украинцам разрешается ввоз транспортного средства на территорию страны без уплаты таможенных платежей. Правда, срок такого ввоза не может быть более 10 дней. Поэтому граждане, решившие воспользоваться данной схемой, вынуждены примерно раз в неделю выезжать за границу. Некоторые граждане ввозят автомобиль в Украине в таможенном режиме транзита, а потом не выезжают в установленный срок.



Реальность: статьей 470 Таможенного кодекса Украины предусмотрена ответственность за недоставки транспортного средства в органы доходов и сборов назначения в установленный законодательством срок. При этом размер штрафа, который может быть наложен на нарушителя, зависит от срока, на который превышен вывоз, и составляет от 170 до 8500 грн.



Довольно часто в интернете можно встретить советы о том, что, заплатив один раз штраф за превышение установленного срока транзита, можно дальше беспрепятственно пользоваться данным транспортным средством. Однако Харьковская таможня ГФС предостерегает граждан: такие советы не соответствуют действительности и положениям действующего законодательства.



Исходя из определения понятия таможенного режима транзита, приведенного в статье 90 Таможенного кодекса Украины, это таможенный режим, согласно которому товары и / или транспортные средства коммерческого назначения перемещаются под таможенным контролем между двумя органами доходов и сборов Украины или в пределах зоны деятельности одного органа доходов и сборов без всякого использования этих товаров, без уплаты таможенных платежей и без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.



Таким образом, использование на территории Украины автомобиля, ввозимого в таможенном режиме транзита в других целях, чем с целью транзита, представляет собой нарушение таможенных правил, административная ответственность за которое предусмотрена статьей 485 Таможенного кодекса Украины. А именно: использование товаров, в отношении которых предоставлены льготы по уплате таможенных платежей, в других целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены такие льготы. При этом размер штрафа за совершение такого нарушения составляет 300 процентов неуплаченной суммы таможенных платежей.



Следует отметить, что довольно часто граждане пытаются оправдать нарушение сроков транзита наличием фактов аварий и / или обстоятельств непреодолимой силы. Такие факты подтверждаются ими больничными листами, справками о лечении, пребывании автомобиля на ремонте, объяснениями о похищении у них такого автомобиля. Нередко такие подтверждающие документы являются поддельными.



По этому поводу следует отметить, что таможней тщательно проверятся каждый предоставленный документ. При этом в случае выявления в таких документах признаков подделок таможней передаются соответствующие материалы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о наличии преступления.



Схема № 2 - ввоз автомобиля иностранцем для передачи гражданину Украины по доверенности



Исходя из положений статьи 380 Таможенного кодекса Украины разрешается временный ввоз гражданами-нерезидентами на таможенную территорию Украины транспортных средств личного пользования на срок до одного года, при условии регистрации этих транспортных средств в уполномоченных органах иностранных государств.



На территории Украины такое транспортное средство передается гражданину Украины вместе с доверенностью на право пользования автомобилем.



Реальность: согласно части 4 статьи 380 Таможенного кодекса Украины, временно ввезенные транспортные средства личного пользования могут использоваться на таможенной территории Украины исключительно гражданами, которые ввезли указанные транспортные средства в Украину, для их личных нужд. Такие транспортные средства не могут использоваться для предпринимательской деятельности в Украине, быть раскомплектованы, переданы во владение, пользование или распоряжение другим лицам.



Статьей 485 Таможенного кодекса Украины предусмотрена ответственность за использование товаров, в отношении которых предоставлены льготы по уплате таможенных платежей, в других целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены такие льготы, в том числе за использование транспортного средства иным лицом, чем то, которым такое транспортное средство ввезено.



Указанная позиция поддерживается судами, о чем свидетельствует решение Приморского суда Одесской области от 03.11.2017, которым подтверждена правомерность наложения Одесской таможней ДФС штрафа в размере 3651 387,15 грн. на гражданку Украины, которая пользовалась по доверенности автомобилем, ввезенным на территорию Украины иностранцем в таможенном режиме временного ввоза. Есть аналогичные судебные решения, принятые в пользу других таможен, в частности Харьковской.



Харьковской таможней ГФС также установлены отдельные случаи подачи иностранцем таможне во время такого ввоза транспортного средства на территорию Украины как основания для его перемещения поддельных документов.



Например, гражданин Туркменистана за денежное вознаграждение в 100 долларов США (по его словам) ввез на таможенную территорию Украины транспортное средство, зарегистрированное в Литовской Республике, при этом предоставив в качестве документа, подтверждающего право на пользование этим транспортным средством, нотариальную доверенность, выданную литовским нотариусом. В дальнейшем было установлено, что указанная доверенность таким литовским нотариусом не выдавалась, в связи с чем гражданин Туркменистана был привлечен судом к административной ответственности по ст. 483 Таможенного кодекса Украины и наложен на него штраф в размере 391 800 грн.



Исходя из изложенного, Харьковская таможня ДФС обращает внимание граждан, что действующим законодательством Украины детально урегулирован порядок ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств личного пользования и установлена ​​ответственность за его нарушение, и предостерегает граждан о необходимости безусловного соблюдения такого порядка в целях сохранения своих доходов.