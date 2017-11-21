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Харьковчанин привез «золото» чемпионата мира по кунг-фу

Харьковчанин привез «золото» чемпионата мира по кунг-фу
В соревнованиях, которые состоялись в городе Чэнду (провинция Сычуань, Китай), приняли участие полторы тысячи спортсменов из 57 стран мира.
Спортсмен Харьковской федерации ушу (кунг-фу), воспитанник Заслуженного тренера Украины Игоря Аристова – Богдан Юдин – выступал в составе сборной команды Украины.

В разделе «комплексы без оружия» Богдан выполнил комплекс бацзицюань и с оценкой 8,8 балла обошел спортсмена из США Аспена Шена и латыша Денилиса Кирджесинса, которые с оценкой 8,72 балла разделили второй результат, третьим стал индонезиец Махаммад Рафид Аруокисимо с оценкой 8,68 балла.

Вторым  выступлением харьковчанина в разделе «комплексы с длинным оружием» стал комплекс с алебардой – пудао. Здесь Богдан Юдин с оценкой 8,81 балла уступил три сотых бразильцу Мигелю де Оливеро (8,84) и обошел спортсмена из Южно-Африканской Республики Гарлина Гланзбеку (8,77).

Это были первые для Богдана соревнования такого уровня, но надо сказать, что он настойчиво шел к этой победе. Его успех опирается на настоящие китайские методики трехкратного чемпиона Китая Ли Цзяньвеня. Стоит также отметить, что чемпионат мира обслуживала только китайская судейская бригада, и их оценки можно со сто процентной уверенностью назвать объективными.

В декабре Богдан Юдин вместе с командой Харьковской области примет участие в Кубке Украины по ушу во Львове.

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