В Харькове пройдет форум уличных культур 21 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

ІІ-й Всеукраинский форум уличных культур пройдет 25-26 ноября в Fabrika Space.

В мероприятии примут участие представители Министерства молодежи и спорта, городской власти, а также эксперты в области молодежной политики из Латвии, Чехии, Франции и общественных организаций Харькова.



В этом году участники форума познакомятся с новыми направлениями уличных культур и их развитием, в частности, урбанистикой, проектированием и строительством урбан-парков и центров, развитием инфраструктуры, пиаром проектов, IT-технологиями и пр.



По словам организаторов, основной целью встречи станет объединение активистов вокруг реальных проектов, которые они смогут разработать и успешно реализовать в своих городах.



Также в рамках II-го Всеукраинского форума уличных культур запланирован премьерный показ документального фильма о развитии уличных культур в Украине «Street Culture. С улицы к успеху», а также состоится презентация мастер-плана и исследований по проектированию урбан-парка в Харькове.



Организаторы мероприятия - харьковская общественная организация «Центр уличных культур», партнеры - ОО «Городские реформы» и ОО «День музыки». Форум состоится при поддержке проекта Агентства США по международному развитию (USAID) «Укрепление общественного доверия», а также при содействии Департамента по делам семьи, молодежи и спорта в рамках проекта Street Culture.



Напомним, что впервые форум уличных культур состоялся в Харькове в ноябре 2016 года. В мероприятии приняли участие более 20 спикеров из США, Канады и Европы, а также украинские активисты. Форум собрал около 300 человек из 6 стран и 38 городов Украины и мира. По итогам мероприятия был подписан Меморандум о совместной деятельности в сфере развития уличных культур.