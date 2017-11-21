В Харькове снизился уровень безработицы 21 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Численность безработных, состоящих на учете в Харьковском городском центре занятости, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, уменьшилась на 15,7% и составила около 14,6 тыс человек.