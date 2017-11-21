Харьков

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В Харькове снизился уровень безработицы

В Харькове снизился уровень безработицы
Численность безработных, состоящих на учете в Харьковском городском центре занятости, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, уменьшилась на 15,7% и составила около 14,6 тыс человек.
Об этом сообщается в информации Департамента экономики и коммунального имущества об основных показателях экономического и социального развития города Харькова за 9 месяцев 2017 года. 

Потребность предприятий в работниках составила более 3,3 тыс. человек. Нагрузка на одно  рабочее место по состоянию на 1 октября 2017 года, как и в прошлом году, составляет два человека. Уровень безработицы уменьшился с 0,66% (на 1 октября 2016 года) до 0,56% (на 1 октября 2017 года).

Численность трудоустроенных безработных составляет более 6,5 тыс. человек. Профессиональное обучение за этот период прошли около 3,8 тыс. человек. В общественных и других работах временного характера приняли участие более 5,6 тыс. горожан, или 38,6% от общей численности безработных, зарегистрированных в службе занятости.

По последним статистическим данным, среднемесячная номинальная зарплата одного штатного работника (рассчитывается только для штатных работников крупных и средних предприятий, не считая заработки работающих в малом бизнесе) в городе Харькове за второй квартал 2017 года составила 6251 грн, что на 36,8% больше, чем за соответствующий период 2016 года.

Отметим, что население города обслуживают 3,2 тыс. предприятий торговли (магазинов), 2,9 тыс. - ресторанного хозяйства, 3,6 тыс. - бытового обслуживания населения, 55 рынков и торговых площадок. За счет открытия новых предприятий было дополнительно создано 815 новых рабочих мест.

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