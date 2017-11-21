Экономика

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Газодобытчики угрожают сорвать отопительный сезон в Харькове

Газодобытчики угрожают сорвать отопительный сезон в Харькове
Газоснабжение Харькова может быть нарушено в связи с остановкой работы газодобывающей компании области – ЧАО «Укргаздобыча».
Об этом заявили в пресс-службе компании. Предприятие вынуждено остановить добычу, поскольку 17 ноября получило уведомление о приостановке действия спецразрешения на пользование недрами от Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонедра).

Замечания Госгеонедр, ставшие поводом для приостановки спецразрешения, являются необоснованными. Ранее «Укргаздобыча» предоставила государственной службе детальные обоснования отсутствия нарушений.

По данным компании, доля «Укргаздобычи» в поставках газа в Харьковское городское кольцо  поставляет 10% (300 тыс.куб.м газа в сутки). Следовательно, стабильность прохождения отопительного сезона в Харькове сейчас находится под вопросом. Если работа компании не будет восстановлена в ближайшее время, в связи с прогнозируемым похолоданием «недогрев» может получить весь город, отметили в компании.

Приказом №486 от 30 октября восстановлено действие спецразрешения, приостановленное ранее приказом №332 от 28 июля 2017 г. Именно из-за этого приказа 5 октября  арестован директор компании Вадим Мохов. В настоящее время он выпущен из СИЗО под залог, сообщили в «Укргаздобыче».

10 ноября 2017 г. представители Государственной фискальной службы по инициативе Генеральной прокуратуры Украины провели обыски в газодобывающих компаниях группы Smart Energy, в центральном офисе и домах ее топ-менеджеров. Следственные действия проводились в городах Харьков и Киев, а также в Полтавской области.

Согласно данным Государственной фискальной службы Украины ЧАО «Укргаздобыча» заняла 16-е место среди ТОП-100 лучших компаний по финансовым показателям 2016 года. За 10 месяцев 2017 г. года валовая добыча компании составила почти 100 млн. куб.м газа.

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