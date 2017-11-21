В оккупированном Луганске назревает силовой переворот: видео

В центре Луганска под бывшее управление «МВД» подогнали БТР, здание оцепили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатометами.
«В Луганске под управление МВД подогнали БТР, здание оцепили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатометами. Похоже, Корнет решил "обжаловать решение суда" о своем увольнении с поста министра. Теперь главное, чтобы в процессе "подачи апелляции" не пострадали жители окрестных домов. Эти войнушки происходят в самом центре города», - сообщил в Facebook журналист Андрей Дихтяренко.
Как сообщает 0642.ua, вчера, 20 ноября, главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим "указом" снял с поста "министра МВД" Игоря Корнета. Корнет отказался подчиняться этому приказу. Также сообщается, что Корнет забаррикадировался в здании МВД вместе с бывшим "Беркутом".
Здание оцепили военные лояльные Плотницкому. Военные взяли под контроль еще минимум здание КРРТ (телевидение).
В то же время источники «Новой газеты» утверждают, что они вооружены стрелковым оружием и минометами. Плотницкий, который утром находился на рабочем месте, якобы приказал им освободить город, однако они приказ проигнорировали. Неизвестные блокируют доступ к административным зданиям, сотрудники распущены по домам.
По неподтвержденным данным, в Луганск из Донецка прибыли три военных «Урала» с боевиками "охраны", которая подчиняется главарю "ДНР" Александру Захарченко.
"Министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет, комментируя захват центра Луганска вооруженными людьми, заявил о "пресечении деятельности украинской диверсионно-разведывательной группы" и опроверг свою отставку. Как говорится в официальном заявлении так называемого "МВД ЛНР", члены "группы" якобы хотели устроить на территории "республики" "резонансные теракты". Большинство "диверсантов" были задержаны, остальных членов "группы" и их сообщников продолжают искать.
По его словам, "получены доказательства причастности директора "ГТРК ЛНР" Анастасии Шуркаевой к деятельности украинских спецслужб". Также установлена причастность "руководителя администрации главы "ЛНР" Ирины Тейцман, а также "начальника службы правительственной безопасности МВД ЛНР" Евгения Селиверстова к инсценировке в сентябре 2016 г. "государственного переворота" в "ЛНР".
Ввиду этого, отмечается в заявлении, главарем "ЛНР" Игорем Плотницким принято решение об аресте фигурантов дела.
"Глава МВД" также заверил, что ситуация в городе находится под "контролем".
"В настоящее время ситуация в "Республике" полностью контролируется силами правоохранительных структур. МВД работает в штатном режиме, личный состав ведомства продолжает выполнять свои обязанности. Также хочу развеять слухи о моей отставке", - заявил "глава МВД".
Однако глава самопровозглашенной "ЛНР" Игорь Плотницкий заявил, что Игорь Корнет был отправлен в отставку 20 ноября, а то, что он делает сегодня, является нелегитимным и направлено на дестабилизацию ситуации в "ЛНР".
"Попытки определенных лиц удержаться у власти ценой дестабилизации ситуации внутри государства бесполезны и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы", - говорится на сайте Плотницкого.
В то же время координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил в Facebook подробности о конфликте главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого и "министра МВД" Игоря Корнета в Луганске.
"После долгого противостояния главарь «ЛНР» И.Плотницкий уволил «министра внутренних дел ЛНР» И.Корнета сформулировкой «в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела», «временным исполняющим обязанности министра» назначен «начальник криминальной полиции МВД ЛНР» В.Черков", - сказано в сообщении.
Непосредственно перед увольнением, в рамках противостояния с главарем «ЛНР» Корнет дал указание подчиненным ему подразделениям перейти на «усиленный режим службы».
"В частности, всем сотрудникам «МВД ЛНР» было запрещено покидать свои рабочие места «вплоть до особого распоряжения», организованы боевые дежурства для возможного противостояния физическому захвату объектов «МВД ЛНР» подразделениями иных «силовых ведомств ЛНР», лояльных И.Плотницкому. В окружении Плотницкого эти меры вызвали резонанс с формулировкой о подготовке Корнетом «силового переворота и захвата власти», - добавил Тымчук.