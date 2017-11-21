Харьковские фигуристы завоевали «бронзу» в Варшаве 21 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковчане Александра Назарова и Максим Никитин заняли третье место на турнире по фигурному катанию на коньках серии «челленджер» Warsaw Cup, который с 16 по 19 ноября состоялся в столице Польши.

Александра Назарова и Максим Никитин вошли в тройку лидеров уже после исполнения короткого танца, за который получили от судей 61.82 балла. Выполнение произвольного танца было небезупречным из-за падения Максима, и с результатом 89.48 баллов они были лишь пятыми.



Ты не менее, сумма баллов за две программы (151.30) позволила Максиму и Александре завершить соревнования на третьем месте. Победителями восьмого по счету этапа турниров серии «челленджер» в спортивных танцах на льду стали россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов (164.07), а второе место заняли американцы Лоррейн Макнамара и Куинн Карпентер (160.51).