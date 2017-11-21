Минздрав дал новые пояснения по медицинской реформе 21 ноября 2017 г. источник 0 0

Гражданам, которые не подпишут Декларацию о первичной медицинской помощи, придется самостоятельно оплачивать услуги врачей.

«Любая страховая система состоит из трех частей: сбор средств с населения, аккумулирования их в пул рисков и адресные выплаты за оказанные пациентам услуги. Медицинская реформа, принятая парламентом, будет работать так же. Взносы собираются в бюджет через систему общего налогообложения, аккумулируются на казначейских счетах. Национальная служба здоровья Украины оплачивает медицинские услуги и лекарства, входящие в национальную программу медицинских гарантий. Это классическая солидарная система: неважно сколько вы тратите и платите налоги с потребления, вы все равно получите медицинскую помощь. Все услуги, анализы, исследования, лекарства, которые предоставляются по государственной программе медицинских гарантий, будут для пациентов на 100% бесплатными», - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.



Больные также смогут обращаться к специалистам узкого профиля по направлению своего врача. При этом пациент самостоятельно будет выбирать узкого специалиста или заведение, в котором получит услугу.



Обращение к врачам-специалистам, назначенные семейным врачом или терапевтом, будут оплачиваться Национальной службой здоровья. Услуги без направления государство будет оплачивать только в случае обращений к гинекологу и психиатру.



Если пациент обратится без направления к врачам других специализаций, он самостоятельно будет платить стоимость визита.



«Как только в вашем учреждении первичной медицинской помощи начнется приписная кампания, для получения медицинской помощи вы можете подписать Декларацию о выборе врача первичной помощи во время первого визита. Соответственно, пока вы не обратитесь за первичной медицинской помощью, государство не будет оплачивать услуги, которые не предоставляются. После первого же обращения и подписания декларации с врачом начинает платить государство. Стоит помнить, что если врач попал в ситуацию, где человек требует экстренного вмешательства, он должен это сделать независимо от того, подписал ли пациент декларацию”, - пояснили в Минздраве.