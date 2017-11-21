России запретили выставлять военную технику на авиасалоне Farnborough

Организаторы авиасалона Farnborough запретили России выставлять свою военную технику на выставке в следующем году.

Farnborough - один из крупнейших мировых авиасалонов, который проходит раз в два года в районе города Фарнборо в Великобритании. Его организацией занимается Сообщество британских аэрокосмических компаний.



В 2014 году Россия на авиасалоне была представлена в ограниченном составе из-за проблем с получением виз из-за насильственной оккупации Крыма Россией и ее участия в боевыех действиях на востоке Украины. Тогда "Роскосмос" и "Рособоронэкспорт" отказались от участия. В 2016 году из-за санкций Россия привезла на выставку только гражданскую продукцию.



Напомним, ранее в ноябре Украина ввела санкции против 18 российских компаний. Ограничения начнут действовать с 9 декабря.

"Сожалеем, что в результате такого решения мы не сможем использовать эту площадку для обмена опытом и демонстрации наших возможностей", - сообщил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук.Пунчук пояснил, что решение о запрете вынес оргкомитет авиасалона. По его мнению, оно является примером недобросовестной конкуренции. Организатором российской экспозиции должна была стать компания "Рособоронэкспорт", но теперь это решение отменено.В то же время, вместо "Рособоронэкспорта" свою продукцию, в том числе и гражданскую, могут самостоятельно представлять российские авиазаводы.В 2018 году авиасалон пройдет с 16 по 22 июля.