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России запретили выставлять военную технику на авиасалоне Farnborough

России запретили выставлять военную технику на авиасалоне Farnborough
Организаторы авиасалона Farnborough запретили России выставлять свою военную технику на выставке в следующем году.
"Сожалеем, что в результате такого решения мы не сможем использовать эту площадку для обмена опытом и демонстрации наших возможностей", - сообщил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолий Пунчук.

Пунчук пояснил, что решение о запрете вынес оргкомитет авиасалона. По его мнению, оно является примером недобросовестной конкуренции. Организатором российской экспозиции должна была стать компания "Рособоронэкспорт", но теперь это решение отменено.

В то же время, вместо "Рособоронэкспорта" свою продукцию, в том числе и гражданскую, могут самостоятельно представлять российские авиазаводы.

В 2018 году авиасалон пройдет с 16 по 22 июля.

Farnborough - один из крупнейших мировых авиасалонов, который проходит раз в два года в районе города Фарнборо в Великобритании. Его организацией занимается Сообщество британских аэрокосмических компаний.

В 2014 году Россия на авиасалоне была представлена в ограниченном составе из-за проблем с получением виз из-за насильственной оккупации Крыма Россией и ее участия в боевыех действиях на востоке Украины. Тогда "Роскосмос" и "Рособоронэкспорт" отказались от участия. В 2016 году из-за санкций Россия привезла на выставку только гражданскую продукцию.

Напомним, ранее в ноябре Украина ввела санкции против 18 российских компаний. Ограничения начнут действовать с 9 декабря.

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