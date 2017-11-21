Украина совершила прорыв в рейтинге простоты уплаты налогов 21 ноября 2017 г. источник 0 0

Украина поднялась с 84-го на 43-е место среди 190 стран мира в рейтинге простоты уплаты налогов, составленном группой Всемирного Банка и аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers.

"Украина достигла существенного прогресса, поднявшись в рейтинге «Налогообложение» с конца перечня стран-участниц в 2012 году до 43 позиции по результатам 2016 года. По сравнению с показателями предыдущего года, позиция Украины улучшилась почти вдвое - на 41 процентный пункт", - сообщается на сайте PwC Украина.



"Украина - единственная из стран Восточной Европы и Центральной Азии, которая в 2016 году существенно уменьшила налоговые ставки. В частности, уменьшение ставки ЕСВ привело к ослаблению налоговой нагрузки на бизнес. По сравнению с другими странами, в Украине относительно простые процедуры внесения исправлений в налоговые декларации и возмещения НДС не по экспортным операциям. В 2016 году представители бизнеса привыкли к сближению правил налогового и бухгалтерского учета и продолжили подавать налоговую отчетность в электронном виде", - прокомментировал результаты страны партнер PwC Украина Вячеслав Власов.



При этом Молдова заняла 32-е место в данном рейтинге, Румыния - 42-е место, Словакия - 49-е место, Польша - 51-е место, Россия - 52-е место, Болгария - 90-е место, Беларусь - 38-е место.