Экономика

  • 116
    •  / 

Украина совершила прорыв в рейтинге простоты уплаты налогов

Украина совершила прорыв в рейтинге простоты уплаты налогов
Украина поднялась с 84-го на 43-е место среди 190 стран мира в рейтинге простоты уплаты налогов, составленном группой Всемирного Банка и аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers.
"Украина достигла существенного прогресса, поднявшись в рейтинге «Налогообложение» с конца перечня стран-участниц в 2012 году до 43 позиции по результатам 2016 года. По сравнению с показателями предыдущего года, позиция Украины улучшилась почти вдвое - на 41 процентный пункт", - сообщается на сайте PwC Украина.

"Украина - единственная из стран Восточной Европы и Центральной Азии, которая в 2016 году существенно уменьшила налоговые ставки. В частности, уменьшение ставки ЕСВ привело к ослаблению налоговой нагрузки на бизнес. По сравнению с другими странами, в Украине относительно простые процедуры внесения исправлений в налоговые декларации и возмещения НДС не по экспортным операциям. В 2016 году представители бизнеса привыкли к сближению правил налогового и бухгалтерского учета и продолжили подавать налоговую отчетность в электронном виде", - прокомментировал результаты страны партнер PwC Украина Вячеслав Власов.

При этом Молдова заняла 32-е место в данном рейтинге, Румыния - 42-е место, Словакия - 49-е место, Польша - 51-е место, Россия - 52-е место, Болгария - 90-е место, Беларусь - 38-е место.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей21 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3119.26 грн
100 USD 2647.71 грн
10 RUB 4.4669 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи