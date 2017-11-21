Михаилу Добкину продлили запрет выезжать за границу 21 ноября 2017 г. источник 0 0

Печерский районный суд Киева продлил обязательства народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина не выезжать границу до 8 января 2018 года.

Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений 20 ноября.



Как отмечается, прокуратура просила суд продлить обязательства, возложенные на Добкина, поскольку их срок истекал 13 ноября.

В итоге, срок досудебного расследования в указанном уголовном производстве заместитель генерального прокурора продлил до 14 января 2018 года.



Подозреваемый и защитники по удовлетворению ходатайства возражали, мотивируя тем, что риски стороной обвинения не доказаны и они покрылись внесением крупной суммы залога.

Они просили отменить обязанность подозреваемого сдать на хранение следователю или прокурору в уголовном производстве паспорта и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, не отлучаться без разрешения следователя, прокурора или суда из населенных пунктов, в которых он проживает и работает (г. Харьков и г. Киев).



Адвокаты Добкина мотивировали это тем, что он является народным депутатом и по роду своей деятельности требует передвижения как по территории Украины, так и за ее пределами.

В то же время следственный судья установил, что для окончания действия досудебного расследования в уголовном производстве необходимо дополнительно провести большой объем следственных и процессуальных действий, в том числе закончить проведение назначенных в уголовном производстве 44 комплексных судебных экспертиз и приобщить к материалам уголовного производства их выводы.



Суд в свою очередь удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил личные обязательства Добкина на два месяца – до 8 января 2018 года.



Как сообщалось, 14 июля Генеральная прокуратура вручила Добкину уведомление о подозрении в совершении преступлений по статьям о мошенничестве и превышении служебных полномочий. В частности, его подозревают в злоупотреблении служебным положением и содействии мошенничеству с землей в Харькове.



Днем ранее, 13 июля, Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Михаила Добкина, а также одобрила его задержание и арест.



15 июля Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу на два месяца народного депутата из фракции Оппозиционный блок Михаила Добкина и установил сумму залога в 50 миллионов гривен.



Залог за Добкина внесли нардеп Вадим Новинский и бизнесмен Борис Колесников.