Политика

  • 113
    •  / 

Михаилу Добкину продлили запрет выезжать за границу

Михаилу Добкину продлили запрет выезжать за границу
Печерский районный суд Киева продлил обязательства народного депутата от Оппозиционного блока Михаила Добкина не выезжать границу до 8 января 2018 года.
Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном в Едином реестре судебных решений 20 ноября.

Как отмечается, прокуратура просила суд продлить обязательства, возложенные на Добкина, поскольку их срок истекал 13 ноября.
В итоге, срок досудебного расследования в указанном уголовном производстве заместитель генерального прокурора продлил до 14 января 2018 года.

Подозреваемый и защитники по удовлетворению ходатайства возражали, мотивируя тем, что риски стороной обвинения не доказаны и они покрылись внесением крупной суммы залога.
Они просили отменить обязанность подозреваемого сдать на хранение следователю или прокурору в уголовном производстве паспорта и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину, не отлучаться без разрешения следователя, прокурора или суда из населенных пунктов, в которых он проживает и работает (г. Харьков и г. Киев).

Адвокаты Добкина мотивировали это тем, что он является народным депутатом и по роду своей деятельности требует передвижения как по территории Украины, так и за ее пределами.
В то же время следственный судья установил, что для окончания действия досудебного расследования в уголовном производстве необходимо дополнительно провести большой объем следственных и процессуальных действий, в том числе закончить проведение назначенных в уголовном производстве 44 комплексных судебных экспертиз и приобщить к материалам уголовного производства их выводы.

Суд в свою очередь удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил личные обязательства Добкина на два месяца – до 8 января 2018 года.

Как сообщалось, 14 июля Генеральная прокуратура вручила Добкину уведомление о подозрении в совершении преступлений по статьям о мошенничестве и превышении служебных полномочий. В частности, его подозревают в злоупотреблении служебным положением и содействии мошенничеству с землей в Харькове.

Днем ранее, 13 июля, Верховная Рада проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Михаила Добкина, а также одобрила его задержание и арест.

15 июля Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу на два месяца народного депутата из фракции Оппозиционный блок Михаила Добкина и установил сумму залога в 50 миллионов гривен.

Залог за Добкина внесли нардеп Вадим Новинский и бизнесмен Борис Колесников.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей21 ноября

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 3119.26 грн
100 USD 2647.71 грн
10 RUB 4.4669 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи