Украина

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В Азовском море вымирает рыба

В Азовском море вымирает рыба
В Азовском море катастрофическими темпами вымирает рыба. За последнее десятилетие объем вылова снизился в 2-4 раза, а число видов рыбы в разы сократилось.
По данным Государственной экологической инспекции Минприроды Украины, в Азовском море почти вдвое уменьшился объем вылова пеленгаса, в три раза - судака, в четыре - камбалы-калкана.

Если в 1991 году в Азовском море насчитывалось 17 видов промышленных рыб, то сегодня их осталось всего три - хамса, бычок и пеленгас.

Основной причиной вымирания в инспекции считают нерациональное ведение рыбного хозяйства и неподобающую охрану водных живых ресурсов. Достигшее угрожающих масштабов браконьерство приобрело признаки организованной преступности и наносит существенный вред Азовскому морю.

Экологи стичтают, что на данный момент гибель Азовского моря кажется неминуемой из-за непрекращающегося варварского уничтожения рыбы.

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