В Азовском море вымирает рыба 21 ноября 2017 г. источник 0 0

В Азовском море катастрофическими темпами вымирает рыба. За последнее десятилетие объем вылова снизился в 2-4 раза, а число видов рыбы в разы сократилось.

По данным Государственной экологической инспекции Минприроды Украины, в Азовском море почти вдвое уменьшился объем вылова пеленгаса, в три раза - судака, в четыре - камбалы-калкана.



Если в 1991 году в Азовском море насчитывалось 17 видов промышленных рыб, то сегодня их осталось всего три - хамса, бычок и пеленгас.



Основной причиной вымирания в инспекции считают нерациональное ведение рыбного хозяйства и неподобающую охрану водных живых ресурсов. Достигшее угрожающих масштабов браконьерство приобрело признаки организованной преступности и наносит существенный вред Азовскому морю.



Экологи стичтают, что на данный момент гибель Азовского моря кажется неминуемой из-за непрекращающегося варварского уничтожения рыбы.