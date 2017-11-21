Происшествия

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Иностранец устроил поножовщину в харьковском ресторане

Иностранец устроил поножовщину в харьковском ресторане
​Конфликт возник в одном из ресторанов Харькова 20 ноября.
Информация об этом поступила в Московский райотдел. В результате происшествия 32 и 28-летние харьковчане получили ножевые ранения различной степени тяжести. Через несколько часов после совершения преступления полиция задержала злоумышленника.

Сотрудники полиции установили, что в конфликте участвовали четверо граждан Грузии, один из которых нанес повреждения посетителям ресторана. Двое пострадавших – граждане Украины – доставлены в больницу. Один из них до сих пор находится в тяжелом состоянии.

По данному факту следователи Московского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, на розыск злоумышленников был ориентирован личный состав районного отдела и патрульные Харькова. Уже через несколько часов полицейские разыскали 34-летнего гражданина Грузии, причастного к совершению преступления. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное за совершение данного преступления – до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Досудебное расследование продолжается.

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