Дело мошенников–«банкиров» передано в суд 21 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Изюмская местная прокуратура утвердила и направила в Изюмский районный суд обвинительный акт в отношении двух ранее судимых местных жителей.

Их подозревают в завладении чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц путем незаконных операций с использованием электронно - вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины).



Досудебным расследованием установлено, что злоумышленники звонили на случайные номера и, представляясь сотрудниками финансовых учреждений, под предлогом блокирования банковских карточек выпытывали личные данные граждан.



Получив доступ к счетам, мужчины переводили деньги с банковских карточек жертв на свои счета и на карточки, открытые на третьих лиц за вознаграждение. Затем быстренько переводили в наличные через банкомат.



Всего в течение апреля – августа 2017 года злоумышленники обманули восьмерых человек, преимущественно пенсионеров. Пострадали жители Черновицкой и Киевской областей, Винницы, Киева, Запорожья, Умани, Сум и Днепра.



Общая сумма ущерба составляет 65 тысяч грн.



Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде 8 лет лишения свободы.



Один из подозреваемых – 31-летний мужчина – имел судимости за совершение краж. Второй, 42-летний, за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ.



Подозреваемые находятся под стражей, сообщили в областной прокуратуре.