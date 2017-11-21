Дело мошенников–«банкиров» передано в суд

Изюмская местная прокуратура утвердила и направила в Изюмский районный суд обвинительный акт в отношении двух ранее судимых местных жителей.
Их подозревают в завладении чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц путем незаконных операций с использованием электронно - вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что злоумышленники звонили на случайные номера и, представляясь сотрудниками финансовых учреждений, под предлогом блокирования банковских карточек выпытывали личные данные граждан.
Получив доступ к счетам, мужчины переводили деньги с банковских карточек жертв на свои счета и на карточки, открытые на третьих лиц за вознаграждение. Затем быстренько переводили в наличные через банкомат.
Всего в течение апреля – августа 2017 года злоумышленники обманули восьмерых человек, преимущественно пенсионеров. Пострадали жители Черновицкой и Киевской областей, Винницы, Киева, Запорожья, Умани, Сум и Днепра.
Общая сумма ущерба составляет 65 тысяч грн.
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде 8 лет лишения свободы.
Один из подозреваемых – 31-летний мужчина – имел судимости за совершение краж. Второй, 42-летний, за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ.
Подозреваемые находятся под стражей, сообщили в областной прокуратуре.