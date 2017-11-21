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Дело мошенников–«банкиров» передано в суд

Дело мошенников–«банкиров» передано в суд
Изюмская местная прокуратура утвердила и направила в Изюмский районный суд обвинительный акт в отношении двух ранее судимых местных жителей.
Их подозревают в завладении чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц путем незаконных операций с использованием электронно - вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что злоумышленники звонили на случайные номера и, представляясь сотрудниками финансовых учреждений, под предлогом блокирования банковских карточек выпытывали личные данные граждан.

Получив доступ к счетам, мужчины переводили деньги с банковских карточек жертв на свои счета и на карточки, открытые на третьих лиц за вознаграждение. Затем быстренько переводили в наличные через банкомат.

Всего в течение апреля – августа 2017 года злоумышленники обманули восьмерых человек, преимущественно пенсионеров. Пострадали жители Черновицкой и Киевской областей, Винницы, Киева, Запорожья, Умани, Сум и Днепра.

Общая сумма ущерба составляет 65 тысяч грн.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Один из подозреваемых – 31-летний мужчина – имел судимости за совершение краж. Второй,  42-летний, за незаконный оборот наркотических и психотропных веществ.

Подозреваемые находятся под стражей, сообщили в областной прокуратуре.

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