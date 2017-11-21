В Харькове пройдет польско-украинский форум местного самоуправления 21 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Мероприятие «Громада. Эффективное развитие. Инвестиции» пройдет 23 ноября с 11:00 до 19:00 в коворкинг Fabrika (ул. Благовещенская, 1).

Этот форум проводится второй год подряд в рамках реализации реформы местного самоуправления и децентрализации, которая активно реализуется в Украине и, в частности, на Харьковщине.



Инициаторами и организаторами форума являются Харьковская областная государственная администрация, Харьковский центр развития местного самоуправления, Генеральное консульство Республики Польша в г. Харькове, ОО «Польско-украинская аграрная ассоциация», Программа «U-LEAD с Европой» и Международный фонд «Солидарность».



В работе форума примут участие около 400 представителей органов местного самоуправления, государственной власти и общественных организаций Харьковской области, а также представители делегаций из 7 областей Украины, украинских и польских деловых и экспертных кругов.