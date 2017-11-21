Харьков

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В Харькове прошли занятия с резервистами

В Харькове прошли занятия с резервистами
В Харькове на базе сборного пункта Харьковского областного военного комиссариата состоялось показательное инструкторско-методическое занятие по развертыванию пункта приема личного состава и предварительного пункта сбора техники отряда обороны.
Основной целью мероприятия стало определение единых подходов должностных лиц госадминистраций и военных комиссариатов к порядку назначения, составу и организации работы элементов базы мобилизационного развертывания в ходе оповещения, приема и поставки мобилизационных ресурсов в военные организационные структуры Вооруженных сил Украины и другие военные формирования.

Также были проведены комплексные занятия по индивидуальной подготовке и боевой согласованности личного состава отрядов теробороны.

В ходе занятий был отработан ряд вопросов по тактико-специальной подготовке. Под руководством квалифицированных инструкторов резервисты получили навыки владения стрелковым оружием, отработали меры по приведению его в боевое состояние в нештатных ситуациях. Участники получили теоретические знания по тактической медицине, отработали методику оказания первой медицинской помощи при огнестрельных ранениях и элементы эвакуации раненого с поля боя. Кроме того, военнообязанные изучили широкий круг вопросов инженерной подготовки, выявления и преодоления инженерных и минно-взрывных заграждений, индивидуальной защиты от химического поражения.

– Благодаря этому мероприятию нам удалось согласовать ключевые вопросы по организации мобилизационной работы как в военных комиссариатах, так и в органах местной власти. Кроме того, в условиях, приближенных к боевым, почти сотня резервистов отрядов территориальной обороны успешно выполнили программу занятий и получили необходимые знания и навыки, – отметил военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата полковник Юрий Калгушкин.

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