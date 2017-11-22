В Харьковской области объявлен дополнительный призыв 22 ноября 2017 г. источник 0 0

В Харьковской области объявлен дополнительный призыв на срочную военную службу.

Как сообщил военный комиссар Харьковского облвоенкомата Юрий Калгушкин, дополнительное плановое задание – 165 призывников. Они должны быть отправлены с 27 по 30 ноября.



"После событий, которые произошли в Балаклее и Винницкой области (взрывы на арсеналах - ред.), Генеральным штабом было принято решение усилить эти и другие воинские части и ввести в штат подразделения охраны. Эти 165 призывников как раз отправятся для комплектования рот охраны арсеналов, баз и складов", – отметил Калгушкин.



Что касается основного планового задания по осеннему призыву на срочную службу, то для Харьковской области оно составляло 700 человек.



"На сегодняшний день задание выполнено на 100%. Призывники отправлены в части Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта. 375 человек будут служить в ВСУ, остальные 325 - в других воинских формированиях", - сообщил облвоенком.



Калгушкин напомнил, что призывники, которые были отправлены в части Нацгвардии, формировались по смешанному принципу – экстерриториальному и территориальному, в ВСУ - исключительно по экстерриториальному. Кроме того, срочники, как и прежде, не будут проходить службу в зоне проведения АТО.