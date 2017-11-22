Харьков

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Доставка суши в Харькове «Кампай!» объявляет конкурс

Доставка суши в Харькове «Кампай!» объявляет конкурс
Самая быстрая доставка суши в Харькове "Кампай!" объявляет новый конкурс #ILoveKampai.
Условия − простые, приз − большой сет роллов. Единственное, что нужно иметь для участия, это аккаунт в социальной сети Instagram.

Итак, план действий:

1.    Делаете заказ в "Кампай!". Можно на сайте kampai.com.ua или по телефону 096-655-66-77 − как вам удобней. Берете, все что угодно, размер чека значения не имеет
2.    Фотографируете то, что получили
3.    Размещаете фото с едой у себя в Instagram. Кстати, такие посты собирают больше всего лайков и комментариев от друзей
4.    Добавь к посту хеш-теги #ilovekampai, #kampai, #сушихарьков
5.    И последний штрих − добавь в пост ссылочку на "Кампай!" − @kampai.com.ua



Всего пять простых шагов и классный пост в соцсети. Остается только подождать до 10 декабря, когда состоится розыгрыш.

Главный приз − огромный эксклюзивный сет от шеф-повара. Можешь пригласить друзей − хватит на всех. Жди приятный сюрприз, шеф умеет удивлять даже знатоков и истинных ценителей японской кухни.

Розыгрыш, как всегда, будет проводиться с помощью сервиса random.org. Каждому участнику присвоят порядковый номер и генератор случайных чисел выберет счастливчика.

Но и это еще не все − будет не один победитель, а целых пять. С помощью того же самого генератора случайных чисел выберут еще четырех победителей. Их ждет сет "Филадельфия" − настоящая классика ресторанов японской кухни.

Лайфхак − как увеличить свои шансы. Приглашай всех друзей и знакомых − пусть они тоже примут участие. А победитель потом устроит суши-вечеринку на всех. Будет весело и вкусно.

В "Кампай!" суши и роллы готовятся только по оригинальным японским рецептам и только из самых свежих ингредиентов. Получается не только безумно вкусно, но еще и крайне полезно. Так сказать, витамины и микроэлементы, чтобы поддержать организм в тонусе в сложный период начала зимы. Розыгрыши, скидки, бонусы и акции − обычное дело. "Кампай!" постоянно радует любителей японской кухни интересными возможностями получить удовольствие и сэкономить деньги.

Доставка тут − самая быстрая в Харькове. И это не пустые слова, если вдруг курьер опоздает хотя бы на минуту, заказчик получает в следующий раз одну суши бесплатно.

Звони уже сейчас − чего терять время? Завтрак, обед, ужин − не имеет значения, какую трапезу ты планируешь. В "Кампай!" есть блюда на все случаи жизни, поры года и время суток.

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