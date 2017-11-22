Доставка суши в Харькове «Кампай!» объявляет конкурс

Условия − простые, приз − большой сет роллов. Единственное, что нужно иметь для участия, это аккаунт в социальной сети Instagram.
Итак, план действий
:
1. Делаете заказ в "Кампай!". Можно на сайте kampai.com.ua
или по телефону 096-655-66-77
− как вам удобней. Берете, все что угодно, размер чека значения не имеет
2. Фотографируете то, что получили
3. Размещаете фото с едой у себя в Instagram. Кстати, такие посты собирают больше всего лайков и комментариев от друзей
4. Добавь к посту хеш-теги #ilovekampai, #kampai, #сушихарьков
5. И последний штрих − добавь в пост ссылочку на "Кампай!" − @kampai.com.ua
Всего пять простых шагов и классный пост в соцсети. Остается только подождать до 10 декабря, когда состоится розыгрыш.
Главный приз − огромный эксклюзивный сет от шеф-повара. Можешь пригласить друзей − хватит на всех. Жди приятный сюрприз, шеф умеет удивлять даже знатоков и истинных ценителей японской кухни.
Розыгрыш, как всегда, будет проводиться с помощью сервиса random.org. Каждому участнику присвоят порядковый номер и генератор случайных чисел выберет счастливчика.
Но и это еще не все − будет не один победитель, а целых пять. С помощью того же самого генератора случайных чисел выберут еще четырех победителей. Их ждет сет "Филадельфия" − настоящая классика ресторанов японской кухни.
Лайфхак − как увеличить свои шансы. Приглашай всех друзей и знакомых − пусть они тоже примут участие. А победитель потом устроит суши-вечеринку на всех. Будет весело и вкусно.
В "Кампай!" суши и роллы готовятся только по оригинальным японским рецептам и только из самых свежих ингредиентов. Получается не только безумно вкусно, но еще и крайне полезно. Так сказать, витамины и микроэлементы, чтобы поддержать организм в тонусе в сложный период начала зимы. Розыгрыши, скидки, бонусы и акции − обычное дело. "Кампай!" постоянно радует любителей японской кухни интересными возможностями получить удовольствие и сэкономить деньги.
Доставка тут − самая быстрая в Харькове. И это не пустые слова, если вдруг курьер опоздает хотя бы на минуту, заказчик получает в следующий раз одну суши бесплатно.
Звони уже сейчас − чего терять время? Завтрак, обед, ужин − не имеет значения, какую трапезу ты планируешь. В "Кампай!" есть блюда на все случаи жизни, поры года и время суток.