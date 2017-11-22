Курсант харьковского вуза убил мать

Как сообщается на странице Военной прокуратуры сил АТО в Facebook
, это произошло в конце декабря 2016 года в с.Санжары Харьковского района. Между курсантом учебного курса Военного колледжа сержантского состава Харьковского национального университета Воздушных сил им. И.М. Кожедуба и его матерью произошла ссора на бытовой почве. Парень нанес женщине четыре удара кухонным ножом в область шеи и два удара бытовым молотком в область головы. От полученных травм мать скончалась на месте происшествия.
Пытаясь скрыть следы преступления, обвиняемый собирался поджечь дом, предварительно завернув тело матери в тряпки и положив сверху масляный обогреватель. После этого, преступник отправился в соседний дом, в котором проживала его знакомая. Встретив там ее парня, курсант из ревности нанес ему удар кухонным ножом в брюшную полость. Потерпевший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона просили суд признать обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.
20 ноября Харьковский районным суд Харьковской области признал обвиняемого виновным в совершении инкриминируемых стороной обвинения преступлений и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Сторона обвинения готовит апелляционную жалобу в связи с мягкостью назначенного наказания.