Происшествия

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Курсант харьковского вуза убил мать

Курсант харьковского вуза убил мать
Курсант харьковского вуза убил собственную мать.
Как сообщается на странице Военной прокуратуры сил АТО в Facebook, это произошло в конце декабря 2016 года в с.Санжары Харьковского района. Между курсантом учебного курса Военного колледжа сержантского состава Харьковского национального университета Воздушных сил им. И.М. Кожедуба и его матерью произошла ссора на бытовой почве. Парень нанес женщине четыре удара кухонным ножом в область шеи и два удара бытовым молотком в область головы. От полученных травм мать скончалась на месте происшествия.

Пытаясь скрыть следы преступления, обвиняемый собирался поджечь дом, предварительно завернув тело матери в тряпки и положив сверху масляный обогреватель. После этого, преступник отправился в соседний дом, в котором проживала его знакомая. Встретив там ее парня, курсант из ревности нанес ему удар кухонным ножом в брюшную полость. Потерпевший выжил благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона просили суд признать обвиняемого виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.

20 ноября Харьковский районным суд Харьковской области признал обвиняемого виновным в совершении инкриминируемых стороной обвинения преступлений и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Сторона обвинения готовит апелляционную жалобу в связи с мягкостью назначенного наказания.

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