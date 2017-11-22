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Харьковчанка завоевала серебряную медаль чемпионата мира по пауэрлифтингу

Харьковчанка завоевала серебряную медаль чемпионата мира по пауэрлифтингу
Чемпионат мира по пауэрлифтингу прошел в чешском городе Пльзень. Харьковчанка Евгения Тишакова выступала в весовой категории до 84 кг и по сумме троеборья подняла 642.5 кг, что принесло ей титул вице-чемпионки мира.
Кроме того, на счету Евгении были две «малые» серебряные медали в становой тяге (222.5 кг) и в приседании, где ее результат 270кг стал новым рекордом Европы.

Чемпионкой мира в этой весовой категории с результатом 671кг по сумме троеборья стала американка Натали Хансон, а бронзовую медаль завоевала Хилле Хайди Арнесен из Норвегии (610кг).

В целом на чемпионате мира украинские пауэрлифтеры в троеборье завоевали 4 золотые и 3 серебряные медали. В общекомандном зачете женская сборная Украины, пропустив вперед команды США, России и Китайского Тайбэя, заняла четвертое место, а мужская была первой.

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