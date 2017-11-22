Политика

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В Луганск зашла большая колонна военной техники: видео

В Луганск зашла большая колонна военной техники: видео
Вчера вечером в Луганск со стороны Донецка вошла колонна из нескольких десятков автомобилей «Урал» с военными.
"В Луганск со стороны "ДНР" только что вошла колонна из нескольких десятков "Уралов" с военными. Источники "Новой" подтверждают, что три "Урала", которые появились в первой половине дня, – это спецназ "Витязь" из "ДНР", – сообщает российская "Новая газета" со ссылкой на свои источники.



В то же время на канале боевиков в YouTube появилось видео якобы захода в Луганск большой колонны военной техники.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ также зафиксировала военную технику, вооруженных людей и колонну, которая направлялась в Луганск из ОРДО, сообщает СММ ОБСЕ на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Луганске Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала наличие машин военного типа и присутствие вооруженных лиц вокруг здания, где ранее были размещено Управление министерства внутренних дел Украины в Луганской области", - пишет СММ ОБСЕ.

Кроме того, патруль СММ ОБСЕ зафиксировал колонну машин из не менее чем шести грузовиков военного типа, двух бронетранспортеров, одной установленной зенитной установки (ЗУ-23), и более 20 гражданских автомобилей без номерных знаков минимум с 50 вооруженными людьми на дороге близ Дебальцево в Донецкой области.

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Подобную, вероятно, ту же колонну, которая передвигалась в направлении Луганска, впоследствии зафиксировал другой патруль СММ в селе Веселая Тарасовка (15 км к западу от Луганска).

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