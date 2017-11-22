В Харькове презентовали фильм 22 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Ко Дню достоинства и свободы в Харькове презентовали фильм «Ловец душ».

В основу ленты легла биография известного харьковского филолога и священника, духовника Харьковского Евромайдана – отца Виктора Маринчака.



Премьерная демонстрация ленты собрала 21 ноября в кинотеатре им. А. Довженко активистов Харьковского Евромайдана, руководство области, представителей общественных организаций и волонтеров.



– Очень символично, что премьера фильма проходит именно сегодня – в День достоинства и свободы. И дело не только в том, что и герой фильма, и автор были активными участниками Харьковского Евромайдана, но и в самой тематике ленты, побуждающей к размышлениям и дискуссии о настоящей свободе и непростому пути к ней, – отметил заместитель председателя – руководитель аппарата ХОГА Анатолий Бабичев.



– Это путь через покаяние, через поиски выхода из тупика в опыте истории и культуры, через возвращение к духовным истокам, – рассказал продюсер и журналист фильма Владимир Чистилин. – Герой должен найти альтернативу господствующему способу существования, найти очаг свободы и возможность сопротивления и укрепления в свободе и достоинстве. Это типичный путь, который готовил многих к тому, чтобы человек был способен стоять нерушимо, приобретать свободу и уже не отдавать.



После демонстрации ленты состоялась дискуссия с ее авторами и главным героем.