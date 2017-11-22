Какие домашние дела продлевают жизнь 22 ноября 2017 г. источник 0 0

Стирка и вывешивание мокрого белья уменьшает риск преждевременной смерти для женщин на целых 12%. Исследование показывает, что 30 минут специфического домашнего фитнеса в день увеличивают продолжительность жизни.

Немногим женщинам доставляет радость регулярное мытье посуды и вывешивание мокрого белья для просушки, однако у всех этих занятий обнаружилась положительная сторона. Простейшие виды домашней активности увеличивают продолжительность жизни. В ходе наблюдений за женщинами пожилого возраста американские ученые выяснили, что 30 минут специфического домашнего фитнеса в день снижают весьма существенно риск преждевременного ухода из жизни. Так, выполнявшие домашнюю работу продолжительностью до получаса в сутки женщины уходили из жизни на 12% реже. Для этого им достаточно было помыть полы или окна, либо заняться стиркой. Если же уровень физической активности был более высоким и интенсивным, то риск преждевременной смерти уменьшался на 39%. Для этого женщинам нужно было ходить по магазинам в быстром темпе или кататься на велосипеде. Результаты данного исследования подтверждают аксиому о том, что даже небольшие нагрузки имеют большую разницу в плане продолжительности жизни.



Отличие этого исследования от многих других в том, что ученые доказали пользу даже легких нагрузок для увеличения продолжительности жизни женщин. Лёгкими называются такие виды физической активности, чей уровень незначительно выше сидячего образа жизни. Другими словами, эти виды активности вполне доступны даже для очень пожилых и малоподвижных людей. До последнего времени они считали себя неподходящими для каких-либо тренировок и не воспринимали информацию о необходимости уделять время фитнесу.



Ранее ученые из Университета Макмастера в Канаде обнаружили, что выполнение домашних дел пять раз в неделю в течение получаса уменьшает риск смерти на 28%, а опасность болезней сердца - на 20%. И чем больше человек тратит времени на эту разновидность активности, тем лучше. Если в неделю на домашние дела уходит 750 минут, то опасность преждевременной смерти сокращается почти на 40%.