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Google следит за пользователями смартфонов на Android

Google следит за пользователями смартфонов на Android
Мобильные устройства с операционной системой Android собирают в фоновом режиме данные о ближайших вышках сотовой связи и отсылают эту информацию в Google.
Как пишет Медуза со ссылкой на Quartz, сбор таких данных ведется и на устройствах с вынутой SIM-картой и отключенной геолокацией.

В Google, куда журналисты Quartz направили соответствующий запрос, подтвердили факт сбора данных о Cell ID — уникальных идентификаторах сотовых вышек. Сбор такой информации, следует из ответа Google, ведется с начала 2017 года. При этом компания подчеркнула, что собирает данные о Cell ID исключительно для того, чтобы улучшить качество передачи текстовых сообщений и не хранит такую информацию.

В Google также сообщили, что планируют отказаться от сбора данных о Cell ID до конца ноября.

Данные о Cell ID теоретически позволяют определить местоположение пользователей и отследить маршруты их передвижений.

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