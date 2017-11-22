Google следит за пользователями смартфонов на Android 22 ноября 2017 г. источник 0 0

Мобильные устройства с операционной системой Android собирают в фоновом режиме данные о ближайших вышках сотовой связи и отсылают эту информацию в Google.

Как пишет Медуза со ссылкой на Quartz, сбор таких данных ведется и на устройствах с вынутой SIM-картой и отключенной геолокацией.



В Google, куда журналисты Quartz направили соответствующий запрос, подтвердили факт сбора данных о Cell ID — уникальных идентификаторах сотовых вышек. Сбор такой информации, следует из ответа Google, ведется с начала 2017 года. При этом компания подчеркнула, что собирает данные о Cell ID исключительно для того, чтобы улучшить качество передачи текстовых сообщений и не хранит такую информацию.



В Google также сообщили, что планируют отказаться от сбора данных о Cell ID до конца ноября.



Данные о Cell ID теоретически позволяют определить местоположение пользователей и отследить маршруты их передвижений.