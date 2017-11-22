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Харьковский театр готовит премьеру

Харьковский театр готовит премьеру
Харьковский театр для детей и юношества готовит премьеру – спектакль Bel@ya vorona.net.
"Спектакль по мотивам пьесы литовского драматурга Юозаса Грушаса "Любовь, джаз и черт" в сценической версии режиссера Андрея Лебедя погружает зрителей в мир подростковых чувств, желаний и поисков настоящей жизни. Там, где реальность переплетается со сновидениями, а любовь полна жестокости, остается только одно - прощение", - отметили в театре.

Спектакль полон глубоких размышлений о добре и зле, боге и черте, а также свое отражение жертвенной любви в спектакле находят стихи Марины Цветаевой.

Главную роль (Беатриче) исполняет актриса В. Яковлева. В спектакле заняты молодые актеры И. Михальченко (Андрюс), Ю. Николаенко (Юлюс), Мельник (Лукас), а также ведущие актеры С. Городецкий (отец Андрюса) и Л. Удачина (завуч Дубайте).

Премьера состоится 30 ноября (начало - 19.00).

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