Где участники АТО могут получить бесплатную консультацию юриста

Как сообщил председатель Ассоциации ветеранов АТО и патриотов Украины города Харькова Денис Семенюк, несмотря на то, что в центре еще ведутся ремонтные работы, его услугами уже воспользовались около ста человек.
«Помещение для центра предоставил Харьковский городской совет
. Руководство города помогает нам приобрести строительные материалы и все необходимое. Еще предстоит оборудовать центр необходимой техникой и мебелью. После этого там будут работать психолог, реабилитолог, будет вестись статистика трудоустройства. Мы поможем демобилизованным бойцам пройти курсы повышения квалификации, социализации, найти работу. Харьковский горсовет пошел нам навстречу и поможет с созданием рабочих мест на коммунальных предприятиях», - рассказал о планах Денис Семенюк.
Отметим, что Городской центр помощи участникам АТО был создан 26 октября. Сейчас в Харькове проживают около 4,5 тыс. демобилизованных бойцов, которые нуждаются в социальной, психологической поддержке и медицинской реабилитации.
Напомним, что в городе работают программы, направленные на помощь участникам АТО. Среди них – целевая программа строительства (приобретения) доступного жилья (для участников АТО кредит беспроцентный), льготы по оплате услуг ЖКХ, оздоровление военных. Также бойцам выделяют земельные участки и материальную помощь на дорогостоящее лечение и другие нужды.