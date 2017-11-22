Харьков

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Где участники АТО могут получить бесплатную консультацию юриста

Где участники АТО могут получить бесплатную консультацию юриста
В Городском центре помощи участникам АТО, который находится на Гимназической набережной, 22, можно получить бесплатные юридические консультации.
Как сообщил председатель Ассоциации ветеранов АТО и патриотов Украины города Харькова Денис Семенюк, несмотря на то, что в центре еще ведутся ремонтные работы, его услугами уже воспользовались около ста человек.

«Помещение для центра предоставил Харьковский городской совет. Руководство города помогает нам приобрести строительные материалы и все необходимое. Еще предстоит оборудовать центр необходимой техникой и мебелью. После этого там будут работать психолог, реабилитолог, будет вестись статистика трудоустройства. Мы поможем демобилизованным бойцам пройти курсы повышения квалификации, социализации, найти работу. Харьковский горсовет пошел нам навстречу и поможет с созданием рабочих мест на коммунальных предприятиях», - рассказал о планах Денис Семенюк.

Отметим, что Городской центр помощи участникам АТО был создан 26 октября. Сейчас в Харькове проживают около 4,5 тыс. демобилизованных бойцов, которые нуждаются в социальной, психологической поддержке и медицинской реабилитации. 

Напомним, что в городе работают программы, направленные на помощь участникам АТО. Среди них – целевая программа строительства (приобретения) доступного жилья (для участников АТО кредит беспроцентный), льготы по оплате услуг ЖКХ, оздоровление военных. Также бойцам выделяют земельные участки и материальную помощь на дорогостоящее лечение и другие нужды.

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