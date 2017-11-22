СБУ разработала порядок организации гастролей российских артистов 22 ноября 2017 г. источник 0 0

Служба безопасности Украины разработала порядок организации гастрольных мероприятий при участии граждан страны-агрессора.

Как сообщается на сайте СБУ, организатор гастролей должен направить в СБУ на электронный адрес (sbu_cu@ssu.gov.ua) или почту (01601 г. Киев 1, ул. Малоподвальная, 16, СБУ) запрос, в котором указаны данные организатора (название, код ЕГРПОУ, ФИО руководителя), дата, время и место проведения гастрольных мероприятий, ФИО и сценичный псевдоним артиста, его дата рождения, принадлежность к творческим коллективам и другая информация о характере творческой деятельности.



Напомним, что закон, обязывающий российских артистов согласовывать свое выступление с СБУ, был принят в октябре 2017 года.



В случае, если участником запланированного гастрольного мероприятия является гражданин страны-агрессора, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения мероприятия подает в СБУ запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения его к участию в указанных гастролях.



Далее СБУ в течение 10 дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ. После получения ответа об отсутствии оснований для недопущения гражданина России к участию в указанных гастролях организатор заключает с ним договор.



Организатор гастролей, нарушивший данные требования, несет административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат.