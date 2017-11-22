Криминальные разборки в Москве: Курченко разыскивается как возможный соучастник 22 ноября 2017 г. источник 0 0

В Москве произошла перестрелка, к которой может быть причастен беглый украинский олигарх и бывший президент «Металлиста» Сергей Курченко.



Драка, которая переросла в перестрелку, началась в ресторане Crystal Ballroom в одной из башен Москва-сити. Согласно источникам, в это время в заведении отмечали день рождения криминального авторитета.



В итоге полиция задержала 30 человек, четверых из них подозревают в покушении на убийство. Всего в перестрелке пострадало шесть человек. Все обстоятельства выясняются.



Также правоохранители разыскивают участников происшествия, которые скрылись на автомобилях марки Maybach, Toyota Land Cruiser и Lexus.



«По данным The Insider, именно эти три машины составляют кортеж олигарха Сергея Курченко, разыскиваемого Украиной из-за обвинений в коррупции, а в той самой башне «Око» находится его офис. Один из этих автомобилей – Land Cruiser – является частной реанимационной машиной, где наряду с охранниками дежурят медики. Сам же олигарх ездит на Maybach. По данным источников The Insider, в последнее время Курченко по какой-то причине усилил охрану», — пишут российские СМИ.



В московской полиции рассказали, что на месте стрельбы нашли пистолетные гильзы. Кроме того, в ходе драки применялось и холодное оружие. Пострадали шесть охранников из числа сотрудников частного охранного предприятия и вольнонаемных работников вневедомственной охраны.

