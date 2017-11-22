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В Харькове нашли небывалую партию кокаина: видео-факт

В Харькове нашли небывалую партию кокаина: видео-факт
СБУ выявила в Харькове беспрецедентную за последние пять лет партию кокаина – больше килограмма наркотика.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-центра управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Сотрудники спецслужбы под процессуальным руководством прокуратуры пресекли деятельность межрегиональной группировки торговцев кокаином.

Во время многоходовой операции сотрудники СБУ установили, что в состав группы входили жители разных регионов Украины. Злоумышленники организовали контрабандный ввоз кокаина высокой очистки из одной из стран Европы. Сбывали наркотик оптовыми партиями. В рамках открытого уголовного производства правоохранители задокументировали ряд фактов сбыта.

В Харькове четыре участника группировки задержаны во время сбыта очередной крупной партии кокаина за $85 тыс. Правоохранители изъяли у наркодельцов два вакуумных пакета с кокаином общим весом более одного килограмма, портативные весы и травматическое оружие.

По информации спецслужбы, изъятая партия кокаина является рекордной для Харьковской области за последние пять лет, ее розничная стоимость по ценам «черного рынка» составляет более 5 млн грн.

Следователями СБУ осуществляется уголовное производство по признакам преступлений, предусмотренных ст. 305 и ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Сейчас задержанным объявлено подозрение в совершении преступления и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

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