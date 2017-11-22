На каких машинах ездят небедные харьковчане 22 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В Харьковской области владельцы авто премиум-класса заплатили свыше 20 млн.грн. транспортного налога.

По данным Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области, эта сумма уплачена за более чем 800 машин.



Наибольшее количество владельцев дорогих машин проживает в Киевском и Шевченковском районах Харькова. Среди районов области по этому показателю лидирует Харьковский.



Самой распространенной маркой среди владельцев VIP-авто в Харькове является Mercedes. Жители области предпочитают BMW.



Напомним, ставка транспортного налога на авто премиум-класса составляет 25 000 гривен в год. Транспортный налог уплачивается физическими лицами - в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения, юридическими лицами - авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.