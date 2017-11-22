В Харьковской области – вспышка гепатита 22 ноября 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Количество заболевших гепатитом А в пос.Андреевка Балаклейского района выросло до 29 человек (по состоянию на 21 ноября).

По данным Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, среди заболевших - 14 детей.



Зарегистрировано 7 семейных очагов: с 4 заболевшими (из них 2 детей), 3 очага с 3 заболевшими (5 детей) и 2 очага с 2 заболевшими (1 ребенок).



"В ходе эпидрасследования в поселке Андреевка выявлены нарушения санитарного законодательства, не обеспечено выполнение соответствующих противоэпидемических мероприятий в полном объеме, источники водоснабжения в населенном пункте содержатся в ненадлежащем состоянии, население не обеспечено качественной питьевой водой", - говорится в пресс-релизе облуправления Госпродпотребслужбы.



Комплекс противоэпидемических мероприятий продолжается.