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В Харьковской области – вспышка гепатита

В Харьковской области – вспышка гепатита
Количество заболевших гепатитом А в пос.Андреевка Балаклейского района выросло до 29 человек (по состоянию на 21 ноября).
По данным Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области, среди заболевших - 14 детей.

Зарегистрировано 7 семейных очагов: с 4 заболевшими (из них 2 детей), 3 очага с 3 заболевшими (5 детей) и 2 очага с 2 заболевшими (1 ребенок).

"В ходе эпидрасследования в поселке Андреевка выявлены нарушения санитарного законодательства, не обеспечено выполнение соответствующих противоэпидемических мероприятий в полном объеме, источники водоснабжения в населенном пункте содержатся в ненадлежащем состоянии, население не обеспечено качественной питьевой водой", - говорится в пресс-релизе облуправления Госпродпотребслужбы.

Комплекс противоэпидемических мероприятий продолжается.

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