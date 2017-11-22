Тарантино снимет сцену убийства жены Полански
22 ноября 2017 г.
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22 ноября 2017 г.
Отмечается, что картина не будет концентрироваться на действиях членов культа Мэнсона — убийство актрисы и ее друзей послужит «задником» основного сюжета. На роль Тейт кинорежиссер планирует взять Марго Робби («Отряд самоубийц»).
Новый фильм Тарантино, по словам знакомого со сценарием источника, расскажет о телевизионном актере, который поучаствовал в успешном проекте и пытается попасть в бизнес большого кино. Напарник главного героя, который также выступает его дублером-каскадером, желает стать голливудской знаменитостью вместе с ним. Действие происходит в Лос-Анджелесе летом 1969 года.
Продюсировать новый проект Тарантино будет Sony Pictures. Среди звезд, которых режиссер хочет задействовать в своем фильме, — Том Круз, Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.
В начале ноября стало известно, что Тарантино собирался снять фильм при участии фирмы The Weinstein Company, созданной Харви и Бобом Вайнштейнами, однако отказался от этой идеи после секс-скандала, разразившегося вокруг Харви.
Чарльз Мэнсон скончался 20 ноября в возрасте 83 лет. За четыре дня до смерти его перевели из тюрьмы, где он отбывал пожизненное заключение, в больницу.
В 1969 году в Лос-Анджелесе члены коммуны Мэнсона «Семья» по его приказу убили беременную жену кинорежиссера Романа Полански Шэрон Тэйт и четырех ее друзей.
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