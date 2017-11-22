Культура

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Натали Портман назвала себя жертвой регулярных домогательств

Натали Портман назвала себя жертвой регулярных домогательств
Актриса Натали Портман заявила, что сталкивалась с домогательствами и дискриминацией во время работы над практически всеми ее фильмами.

«Когда все стали рассказывать о пережитом, я думала: "Ого, хорошо, что со мной такого не было". А через некоторое время сказала себе: "Окей, ко мне точно не применяли насилие, но меня дискриминировали и домогались во время каждой работы". И от мысли, что у меня таких историй нет, я пришла к тому, что у меня их наберется сотня», — объявила Портман.

Портман также пожаловалась на то, что сексуализация и объективация детей в фильмах наносит юным артистам вред. «Из-за моих первых ролей в рецензиях меня сравнивали с Лолитой и все такое — меня это очень пугало», — поделилась она.

Многие голливудские знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна, которого десятки актрис обвинили в приставаниях и изнасилованиях. В домогательствах также обвинили Чарли Шина, Кевина Спейси, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана.

Натали Портман — 36-летняя американская актриса израильского происхождения. Она известна по таким фильмам, как «Леон», «Близость», а также трилогии-приквелу «Звездных войн», в котором сыграла королеву Падме Амидалу. Актриса также снялась в лентах «V — значит вендетта», «Тор», «Черный лебедь» и «Джеки».

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